В Укрпошті потролили речницю мзс росії Захарову — що вона наговорила

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

У росії знову розповідають фейки про "нацистську символіку" в Україні. Цього разу речниця мзс рф Марія Захарова звинуватила Укрпошту у виготовленні відповідних марок.

Про це у своєму Telegram розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Очільник компанії Ігор Смілянський не став церемонитись із представницею російського міністерства закордонних справ і порадив Захаровій менше вживати алкоголю перед виступами.

"Укрпошта не випускала марку, присвячену СС "Галичина", яку вона показала. Нагадаю, що символи нацизму в Україні заборонені, а ми чітко виконуємо законодавство", — написав Смілянський.

За словами гендиректора компанії, рф намагається звинуватити Укрпошту у виготовленні марок присвячених 75-річчю дивізії СС "Галичина". Втім Смілянський підмітив, що 75 років тому — це 1948 рік, тоді СС вже не існувало.

Нагадаємо, днями речниця мзс рф Марія Захарова вкотре спробувала заспокоїти росіян щодо постачання Україні зброї та танків. Вона заявила, що новітня техніка не зможе змінити ситуацію на користь України. Також вона звинуватила країни НАТО у розширенні конфлікту через постачання зброї Україні.

На це відповів радник голови ОП Михайло Подоляк, за його словами, немає жодного конфлікту між росією на НАТО, є лише оборона України.