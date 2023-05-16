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Троица–2023 в Украине: когда и как празднуют, народные приметы

16 мая 2023 06:13
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда и как в Украине празднуют Троицу в этом году – что важно знать об этом празднике
Празднование Троицы в Украине в церкви. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

День Святой Троицы – один из самых главных церковных праздников для всех христиан. Поэтому мы рассказываем, когда этот праздник отмечается в Украине, как его празднуют, какие существуют традиции празднования, а также какие существуют народные приметы, связанные с этим праздником.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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История праздника и его традиции

Этот праздник так называется из–за восхождению Святого Духа на апостолов, которое им перед Вознесением на небеса обещал Иисус Христос. В этот день появляется Всевышний в трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Также на Троице существуют традиции завивания деревьев или венков, а зелень в домах помогала защищать от зла и давать удачу.

Зелень на Троицу в Украине.
Традиция украшать дом зеленью на Троице. Фото: google.com

На Троицу девочки плели венки и не допускали к этим действиям никаких мужчин, ведь считалось, что если парень увидит венок, значит, будет беда. Сделав венки, девушки спускали их на воду и смотрели, что с ними там будет.

К примеру, если венок никуда не уплыл, то замуж девушка не выйдет, а если он утонул, то в ближайшее время девушка умрет. Также девушки смотрели, куда поплывет венок, чтобы понимать, откуда ждать своего жениха.

Троица в Украине

Когда и как в Украине празднуют Троицу?

Этот христианский праздник выпадает на 50–й день со дня Пасхи, то есть, в этом году украинцы восточного обряда будут отмечать его четвертого июня по церковному календарю. А вот для христиан западного обряда этот праздник будет 28 мая 2023 года.

Троица в Украине.
Празднование Троицы в Украине в церкви. Фото: google.com

Ночью, в канун праздника, украинцы идут в храм, а священники одевают зеленые ризы. После службы в церкви люди накрывают стол и садятся за него отмечать Троицу. Или украинцы идут к родным и несут им разные гостинцы.

В давние времена молодые люди весело проводили этот праздник, поя разные песни во время мероприятий. Девушки, еще не вышедшие замуж, делали из свежих цветов венки и бросали их в воду. Таким образом, они смотрели, куда поплывут венки – если они ровно плыли, девушка быстро выйдет замуж.

Троицы в Украине.
Празднование Троицы в Украине. Фото: google.com

Украинцы украшают дом живыми цветами, в частности, любистком, ветками деревьев и травами (мята, чабрец). На пол на Троицу украинцы кладут чабрец, полынь, аир или канупер, а на следующий день празднуют День Святого Духа.

Народные приметы

Некоторые люди верят в разные знаки, поэтому следует понимать, какие народные приметы существуют на Троицу:

  • дождь на Троице – обильный урожай, теплая погода и большое количество грибов;
  • теплая погода – хороший урожай огурцов;
  • холодная погода – холодное лето с дождями;
  • стрижи на Троицу – настоящее тепло;
  • кукование кукушки – время сеять лен.

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