Коли та як в Україні святкують Трійцю цього року –що важливо знати про це свято

Святкування Трійці в Україні у церкві. Фото: google.com

День Святої Трійці – це одне з найголовніших церковних свят для всіх християн. Тому ми розповідаємо, коли це свято відзначається в Україні, як його святкують, які існують традиції святкування, а також які є народні прикмети, пов’язані з цим святом.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Історія свята та його традиції

Це свято так називається через сходження Святого Духа на апостолів, яке їм перед Вознесінням на небеса обіцяв Ісус Христос. В цей день з’являється Всевишній у трьох іпостасях: Отець, Син та Святий Дух.

У давні часи цей день називався Зелені свята, адже це означало давній культ рослинності, адже у цей день потрібно прикрашати будинок зеленню. Також на Трійцю існують традиції завивання дерев або вінків, а зелень в будинках допомагала захищати від зла та давати удачу.

Традиція прикрашати будинок зеленню на Трійцю. Фото: google.com

На Трійцю дівчата плели вінки та не допускали до цих дій ніяких чоловіків, адже вважалося, що якщо хлопець побачить вінок, значить буде біда. Зробивши вінки, дівчата спускали їх на воду та дивилися, що з ними буде там.

Наприклад, якщо вінок нікуди не поплив, то заміж дівчина не вийде, а якщо він потонув, то найближчим часом дівчина помре. Також дівчата дивилися, куди попливе вінок, щоб розуміти, звідки чекати свого нареченого.

Трійця в Україні

Коли та як в Україні святкують Трійцю?

Це християнське свято випадає на 50–й день з дня Великодня, тобто, цього року українці східного обряду відзначатимуть його четвертого червня за церковним календарем. А ось для християн західного обряду це свято буде 28 травня 2023 року.

Трійця в Україні у церкві. Фото: google.com

Вночі, напередодні свята, українці йдуть до храму, а священники одягають зелені ризи. Після служби у церкві люди накривають стіл та сідають за нього відзначати Трійцю. Або ж українці йдуть до рідних та несуть їм різні гостинці.

В давні часи молоді люди весело проводили це свято, співаючи різні пісні під час заходів. Дівчата, які ще не вийшли заміж, робили зі свіжих квітів вінки та кидали їх у воду. Таким чином, вони дивилися, куди попливуть вінки –якщо вони рівно пливли, дівчина швидко вийде заміж.

Святкування Трійці в Україні. Фото: google.com

Українці прикрашають будинок живими квітами, зокрема, любистком, гілками дерев та травами (м’ята, чебрець). На підлогу на Трійцю українці кладуть чебрець, полин, лепеху або канупер, а наступного дня святкують День Святого Духа.

Народні прикмети

Деякі люди вірять в різні знаки, тому варто розуміти, які народні прикмети існують на Трійцю:

дощ на Трійцю – щедрий врожай, тепла погода та велика кількість грибів;

тепла погода – гарний врожай огірків;

холодна погода – холодне літо з дощами;

стрижі на Трійцю – справжнє тепло;

кукування зозулі – час сіяти льон.

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