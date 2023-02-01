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Цены на бензин, тарифы и соцвыплаты: каких изменений следует ожидать украинцам в феврале

1 февраля 2023 17:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Каких изменений ждать в феврале — украинцам рассказали о ценах, тарифах, субсидиях и соцвыплатах
В феврале есть несколько важных изменений, которые будут касаться каждого украинца
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В феврале украинцев будут ожидать немало изменений, которые будут касаться социальных выплат, тарифов на коммунальные услуги, пенсий и цен на бензин. Также будет известно, что будет с мобилизацией в Украине.

Чего ждать гражданам нашей страны в последний месяц зимы — читайте дальше в материале.

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Программа обмена лампочек

В Украине стартовала программа бесплатного обмена обычных лампочек на энергосберегающие LED-лампы. Сначала она будет работать только в областных центрах и Краматорске, Покровске, Кривом Роге. В конце февраля обмен ламп будет доступен и в других городах Украины.

Чтобы принять участие в программе, нужно:

  • подать заявку в "Дії";
  • в меню "Услуги" выбрать пункт "Обмен лампочек";
  • указать свой номер телефона, отделение Укрпочты и количество ламп.

Если нет возможности заказать обмен через "Дію", можно прийти в отделение Укрпочты. Для этого нужно взять с собой паспорт, ИНН и лампы накаливания.

Как обменять лампы накаливания на LED-лампы.

Упрощение госрегистрации актов гражданского состояния для украинцев за границей

С 6 февраля для украинцев за границей будет упрощена госрегистрация актов гражданского состояния. В соответствии с Постановлением КМУ №66 зарубежные дипломатические учреждения получат доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а значит, смогут проводить государственную регистрацию актов гражданского состояния, вносить изменения в актовые записи гражданского состояния, возобновлять и аннулировать их. Также они могут предоставлять услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния гражданам Украины, независимо от места их жительства.

Упрощение госрегистрации актов гражданского состояния для украинцев за границей

Новые правила для переселенцев в Польше

С 1 февраля 2023 г. украинские переселенцы в Польше должны будут покрывать часть стоимости своего проживания в местах коллективного размещения.

Украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней, должны покрывать 50% стоимости проживания за свой счет. Сумма компенсации будет составлять не более 40 злотых (333,2 грн) на человека в сутки.

От оплаты будут освобождены люди в бедственном материальном положении: беременные женщины, люди с инвалидностью, пенсионеры и родители детей до года, а также малообеспеченные родители.

Новые правила для переселенцев в Польше

В Херсонской области заработают суды

В Херсонской области впервые после деоккупации заработают суды. С 1 февраля в области заработают Белозерский, Великоалександровский и Нововоронцовский, а также Херсонский Апелляционный суд. Соответствующее распоряжение уже подписано главой Верховного Суда. Каждый из судов будет рассматривать дела не только в своем районе, но и в некоторых соседних территориях.

Ранее дела, которые должны были рассматривать в херсонских судах, передавали в соседние области.

В Херсонской области заработают суды

Новые счета для оплаты ЕСВ

С 1 февраля изменятся реквизиты по уплате Единого социального взноса (ЕСВ). Однако изменения будут только в Киеве. Счета для других территориальных органов ГНС остаются без изменений.

Главное управление налоговой службы проинформировало налогоплательщиков о том, что платить ЕСВ с февраля необходимо на счета 3556, открытые на имя ГУ ГНС по символам отчетности 201-204.

Реквизиты счетов можно найти на сайте управления ГНС в разделе "Реквизиты для оплаты счетов".

С 1 февраля сменятся реквизиты для уплаты ЕСВ

Новый порядок выплаты субсидий

Как рассказали в управлении Пенсионного фонда Житомирской области в комментарии "Суспільне новини", с 1 февраля получатели субсидий должны будут сами пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги.

Новое решение отменит возможность безналичной оплаты коммунальных услуг за счет субсидии.

Если субсидиант открыл счет в банке, то средства будут поступать непосредственно на его карту.

Если счета нет — деньги будут приходить в Ощадбанк, и для их получения человеку нужно будет прийти в отделение. Затем нужно будет открыть счет в этом или ином банке для последующего перечисления денег коммунальщикам.

Также деньги за субсидию можно будет получить наличными и перечислить за коммуналку в любом отделении Укрпочты.

Новый порядок выплаты субсидий с 1 февраля

Тарифы на коммунальные услуги

Коммунальные тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения в феврале не изменятся. Они "зафиксированы" до окончания действия военного положения по решению Кабмина.

Тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотвод тоже остаются без изменений.

Изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в феврале

Зарплаты, пенсии, соцвыплаты

В Украине в этом году не повысили прожиточный минимум, а соответственно и другие выплаты останутся по-прежнему:

  • минимальная зарплата — 6 700 грн;
  • средний прожиточный минимум — 2 589 грн;
  • минимальный размер алиментов — 1 416 грн;
  • прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) — 2 093 грн.

Однако пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат уже через месяц. В марте пройдет плановая индексация пенсий.

Выплаты по безработице в Украине также не изменятся в феврале. Максимальный размер пособия по-прежнему составит 6 700 гривен.

Без изменений остается и финансовая помощь для внутренних переселенцев. Для лиц с инвалидностью и детей размер выплат будет составлять 3000 гривен, для всех остальных — 2 000 гривен.

Изменятся ли в феврале зарплаты, пенсии или соцвыплаты

Цены на бензин

В мире введут эмбарго на нефтепродукты из россии 5 февраля, однако из-за этого повышения цены на бензин не должно быть. Все потому, что украинский и европейский рынок к этому подготовились. Пока у нас есть немалый запас горючего. Эксперты уверяют, что до конца зимы резких перемен ожидать не стоит.

Что будет с ценами на бензин в феврале

Курс доллара

В начале февраля курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет стабильным и останется в пределах 40-41 гривны. Об этом заявил директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко в комментарии "Телеграфу".

Последующая ситуация на валютном рынке в феврале во многом будет зависеть от политики НБУ по размеру учетной ставки и официальному курсу валют.

Кроме того, на формирование курса валют в феврале будет влиять ряд экономических факторов: уровень инфляции, сохранение баланса между спросом и предложением на наличную валюту, получение макроэкономической помощи от ЕС и международных финансовых организаций. Отдельной строчкой следует выделить помощь стран-партнеров в военной и энергетической сферах.

Каков будет курс доллара в феврале

Внедрение е-ТТН в тестовом доступе

В Украине с 1 февраля внедряют е-ТТН в тестовом доступе. Уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой. По позиции Мининфраструктуры внедрение е-ТТН обязательно состоится (скорее всего с 1 августа).

Внедрение е-ТТН в тестовом доступе с 1 февраля

Военное положение

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение на фоне полномасштабного вторжения россии.

16 ноября парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о продлении военного положения до 19 февраля 2023 года.

Вероятно, срок действия военного положения снова будет продлен. Соответственно, будет продолжаться всеобщая мобилизация.

Военное положение в Украине

Другие новости по теме

Напомним, мы писали, что с 1 февраля в Украине изменится порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

Также мы рассказывали, что в Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.

Кроме того, в Украине 1 февраля стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "єРобота". Это можно сделать через сайт или мобильное приложение государственных услуг "Дії".

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