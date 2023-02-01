Яких змін чекати в лютому — українцям розповіли про ціни, тарифи, субсидії та соцвиплати

В лютому є кілька важливих змін, які стосуватимуться кожного українця

У лютому українців чекатимуть чимало змін, які стосуватимуться соціальних виплат, тарифів на комунальні послуги, пенсій та цін на бензин. Також стане відомо, що буде з мобілізацією в Україні.

Тож на що чекати громадянам нашої країни в останній місяць зими — читайте далі в матеріалі.

Програма обміну лампочок

В Україні стартувала програма безплатного обміну звичайних лампочок на енергоощадні LED-лампи. Спочатку вона працюватиме лише в обласних центрах та в Краматорську, Покровську, Кривому Розі. Наприкінці лютого обмін ламп буде доступним і в інших містах України.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

подати заявку в "Дії";

у меню "Послуги" вибрати пункт "Обмін лампочок";

вказати свій номер телефону, відділення "Укрпошти" та кількість ламп.

Якщо немає можливості замовити обмін через "Дію", можна прийти у відділення Укрпошти. Для цього потрібно взяти з собою паспорт, ІПН та лампи розжарювання.

Спрощення держреєстрації актів цивільного стану для українців за кордоном

З 6 лютого для українців за кордоном буде спрощено держреєстрацію актів цивільного стану. Відповідно до Постанови КМУ №66 закордонні дипломатичні установи отримають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а отже, зможуть проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати та анульовувати їх. Також вони зможуть надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадянам України, незалежно від місця їх проживання.

Нові правила для переселенців у Польщі

З 1 лютого 2023 року українські переселенці в Польщі повинні будуть покривати частину вартість свого проживання в місцях колективного розміщення.

Українці, які будуть перебувати в Польщі понад 120 днів, повинні покривати 50% вартості проживання своїм коштом. Сума компенсації становитиме не більше 40 злотих (333,2 грн) на людину на добу.

Від оплати будуть звільнені люди в скрутному матеріальному становищі: вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери та батьки дітей до року, а також малозабезпечені багатодітні батьки.

У Херсонській області запрацюють суди

У Херсонській області вперше після деокупації запрацюють суди. З 1 лютого в області запрацюють Білозерський, Великоолександрівський та Нововоронцовський, а також Херсонський Апеляційний суд. Відповідне розпорядження вже підписане головою Верховного Суду. Кожен із судів розглядатиме справи не тільки свого району, а й деяких сусідніх територій.

Зазначимо, що раніше справи, які повинні були розглядати в херсонських судах, передавали в сусідні області.

Нові рахунки для сплати ЄСВ

З 1 лютого зміняться реквізити для сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Однак зміни будуть лише в Києві. Рахунки для інших територіальних органів ДПС залишаються без змін.

Головне управління податкової служби поінформувало платників податків про те, що сплачувати ЄСВ із лютого необхідно на рахунки 3556, відкриті на ім'я ГУ ДПС за символами звітності 201-204.

Реквізити рахунків можна знайти на сайті управління ДПС у розділі "Реквізити для оплати рахунків".

Новий порядок виплати субсидій

Як розповіли в управлінні Пенсійного фонду Житомирської області в коментарі "Суспільне новини", з 1 лютого одержувачі субсидій повинні будуть самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги.

Нове рішення скасує можливість безготівкової оплати комунальних послуг коштом субсидії.

Якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, кошти будуть надходити безпосередньо на його карту.

Якщо рахунку немає — гроші будуть приходити в Ощадбанк, і для їх отримання людині потрібно буде прийти у відділення. Потім потрібно буде відкрити рахунок в цьому або іншому банку для подальшого перерахування грошей комунальникам.

Також гроші за субсидію можна буде отримати готівкою і перерахувати за комуналку в будь-якому відділенні Укрпошти.

Тарифи на комунальні послуги

Комунальні тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення у лютому не зміняться. Вони "зафіксовані" до закінчення дії воєнного стану за рішенням Кабміну.

Тарифи на електроенергію, водопостачання та водовідведення теж залишаються без змін.

Зарплати, пенсії, соцвиплати

В Україні цього року не підвищили прожитковий мінімум, а відповідно й інші виплати залишаться без змін:

мінімальна зарплата — 6 700 грн;

середній прожитковий мінімум — 2 589 грн;

мінімальний розмір аліментів — 1 416 грн;

прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) — 2 093 грн.

Однак пенсіонери можуть розраховувати на підвищення виплат уже за місяць. У березні пройде планова індексація пенсій.

Виплаті по безробіттю в Україні також не зміняться в лютому. Максимальний розмір допомоги, як і раніше, становитиме 6 700 гривень.

Без змін залишиться і фінансова допомога для внутрішніх переселенців. Для осіб з інвалідністю та дітей розмір виплат становитиме 3 000 гривень, для всіх інших — 2 000 гривень.

Ціни на бензин

У світі запровадять ембарго на нафтопродукти з росії 5 лютого, однак через це підвищення ціни на бензин не повинно бути. Все через те, що український та європейський ринок до цього підготувалися. Наразі у нас є чималий запас пального. Експерти запевняють, що до кінця зими різких змін очікувати не варто.

Курс долара

На початку лютого курс долара в Україні, найімовірніше, буде стабільним і залишиться в межах 40-41 гривні. Про це заявив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко в коментарі "Телеграфу".

Подальша ситуація на валютному ринку в лютому багато в чому залежатиме від політики НБУ за розміром облікової ставки та офіційним курсом валют.

Крім цього, на формування курсу валют у лютому впливатиме низка економічних факторів: рівень інфляції, збереження балансу між попитом та пропозицією на готівкову валюту, отримання макроекономічної допомоги від ЄС та міжнародних фінансових організацій тощо. Окремим рядком слід виділити допомогу країн-партнерів у військовій та енергетичній сферах.

Впровадження е-ТТН у тестовому доступі

В Україні з 1 лютого впроваджують е-ТТН у тестовому доступі. Вже є провайдери електронного документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти зі системою. За позицією Мінінфраструктури, впровадження е-ТТН обов’язково відбудеться (скоріш за все з 1 серпня).

Воєнний стан

З 24 лютого 2022 року в Україні оголошено воєнний стан на тлі повномасштабного вторгнення росії.

16 листопада парламент підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану до 19 лютого 2023 року.

Ймовірно, термін дії воєнного стану знову буде продовжений. Відповідно, триватиме загальна мобілізація.

Інші новини за темою

Нагадаємо, ми писали, що з 1 лютого в Україні зміниться порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Також ми розповідали, що у Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.

Крім того, в Україні 1 лютого стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".