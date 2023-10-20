Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Цинизм зашкаливает — россияне возле Кремля продают похищенную куртку ВСУ arrow

Цинизм зашкаливает — россияне возле Кремля продают похищенную куртку ВСУ

20 октября 2023 19:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Цинизм зашкаливает — россияне возле Кремля продают похищенную куртку ВСУ
Кремль в Москве. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Москве возле Кремля россияне продают вещи и бытовую технику, которую украли во время мародерства в Украине. Среди "товаров" — военная форма ВСУ.

Об этом стало известно с одного из крупнейших российских сайтов бесплатных объявлений.

Читайте также:

Россияне продают украденные вещи в Украине

Следовательно, в своем объявлении "продавец" отметил, что продает военную форму ВСУ 48 размера, которая якобы уже была в употреблении. Стоимость одежды была оценена в 10 тысяч российских рублей (3 тысячи гривен).

В то же время, в объявлении отметили, что продают военную форму возле Кремля — на "Охотном Ряде".

Стоит отметить, что несколько дней назад еще одна военная куртка ВСУ уже была подмечена на том же сайте объявлений. За нее русский оккупант тоже попросил 10 тысяч рублей. Местом продажи он указал город Курган Курганской области, который называют "воротами в Сибирь".

оккупанты продают похищенные вещи в Украине
Объявление о продаже куртки ЗСУ. Фото: скриншот

Напомним, ближайшему окружению Путина приписывают коррупцию. Главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и премьер-министра России Михаила Мишустина обвинили в получении взяток.

Добавим, за время полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин вспоминал о переговорах с Украиной 18 раз. Во время своего визита в Китай 17 октября ему послышались "голоса", которые "призывают решать проблемы мирным путем".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме