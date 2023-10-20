Цинизм зашкаливает — россияне возле Кремля продают похищенную куртку ВСУ

Кремль в Москве. Фото: росСМИ

В Москве возле Кремля россияне продают вещи и бытовую технику, которую украли во время мародерства в Украине. Среди "товаров" — военная форма ВСУ.

Об этом стало известно с одного из крупнейших российских сайтов бесплатных объявлений.

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Следовательно, в своем объявлении "продавец" отметил, что продает военную форму ВСУ 48 размера, которая якобы уже была в употреблении. Стоимость одежды была оценена в 10 тысяч российских рублей (3 тысячи гривен).

В то же время, в объявлении отметили, что продают военную форму возле Кремля — на "Охотном Ряде".

Стоит отметить, что несколько дней назад еще одна военная куртка ВСУ уже была подмечена на том же сайте объявлений. За нее русский оккупант тоже попросил 10 тысяч рублей. Местом продажи он указал город Курган Курганской области, который называют "воротами в Сибирь".

Объявление о продаже куртки ЗСУ. Фото: скриншот

Напомним, ближайшему окружению Путина приписывают коррупцию. Главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и премьер-министра России Михаила Мишустина обвинили в получении взяток.

Добавим, за время полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин вспоминал о переговорах с Украиной 18 раз. Во время своего визита в Китай 17 октября ему послышались "голоса", которые "призывают решать проблемы мирным путем".