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Цинізм зашкалює — росіяни біля Кремля продають викрадену куртку ЗСУ

20 жовтня 2023 19:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Цинізм зашкалює — росіяни біля Кремля продають викрадену куртку ЗСУ
Кремль у Москві. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Москві біля Кремля росіяни продають речі та побутову техніку, яку вкрали під час мародерства в Україні. Серед "товарів" — військова форма ЗСУ.

Про це стало відомо з одного найбільших російських сайтів безкоштовних оголошень.

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Відтак, у своєму оголошенні "продавець" зазначив, що продає військову форму ЗСУ 48 розміру, яка нібито вже була у використанні. Вартість одягу оцінили у 10 тисяч російських рублів (3 тисячі гривень). 

Водночас, в оголошенні зазначили, що продають військову форму біля Кремля — на "Охотному Ряду". 

Варто відзначити, що декілька днів тому ще одна військова куртка ЗСУ вже була помічена на тому ж сайті оголошень. За неї російський окупант теж попросив 10 тисяч російських рублів. Місцем продажу він вказав місто Курган Курганської області, яке називають "воротами до Сибіру".

Окупанти продають викрадені речі в Україні
Оголошення про продаж куртки ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчому оточенню Путіна приписують корупцію. Голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна та прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна звинуватили в отриманні хабарів.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін згадував про переговори з Україною 18 разів. Під час свого візиту до Китаю 17 жовтня йому почулись "голоси", які  "закликають розв'язувати проблеми мирним шляхом".

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