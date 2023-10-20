Цинізм зашкалює — росіяни біля Кремля продають викрадену куртку ЗСУ

Кремль у Москві. Фото: росЗМІ

У Москві біля Кремля росіяни продають речі та побутову техніку, яку вкрали під час мародерства в Україні. Серед "товарів" — військова форма ЗСУ.

Про це стало відомо з одного найбільших російських сайтів безкоштовних оголошень.

Читайте також:

Росіяни продають викрадені речі в Україні

Відтак, у своєму оголошенні "продавець" зазначив, що продає військову форму ЗСУ 48 розміру, яка нібито вже була у використанні. Вартість одягу оцінили у 10 тисяч російських рублів (3 тисячі гривень).

Водночас, в оголошенні зазначили, що продають військову форму біля Кремля — на "Охотному Ряду".

Варто відзначити, що декілька днів тому ще одна військова куртка ЗСУ вже була помічена на тому ж сайті оголошень. За неї російський окупант теж попросив 10 тисяч російських рублів. Місцем продажу він вказав місто Курган Курганської області, яке називають "воротами до Сибіру".

Оголошення про продаж куртки ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчому оточенню Путіна приписують корупцію. Голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна та прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна звинуватили в отриманні хабарів.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін згадував про переговори з Україною 18 разів. Під час свого візиту до Китаю 17 жовтня йому почулись "голоси", які "закликають розв'язувати проблеми мирним шляхом".