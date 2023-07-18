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Турция и Саудовская Аравия тайно работают над возвращением украинских детей из РФ

18 июля 2023 17:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Турция и Саудовская Аравия тайно работают над возвращением украинских детей из РФ
Возвращены из РФ Ренат и Варвара, 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Саудовской Аравии и Турции планируют договориться о репатриации детей, депортированных в РФ. Их содержат в государстве-агрессора в детдомах или же отдают на воспитание российским семьям.

Об этом сообщает Financial Times.

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Переговоры по возвращению

Как отмечают в издании, лица в Киеве и Москве, отвечающие за возвращение детей, разрабатывают определенные списки. В этих списках есть тысячи детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли из Украины с начала полномасштабной войны.

"Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны", — говорится в сообщении.

Кто занимается этим вопросом

Также известно, что в переговорах присутствует российский олигарх Роман Абрамович.

Отмечается, что Саудовская Аравия на встрече с чиновниками нескольких стран G20 подняла вопрос о депортации детей Украины. По словам собеседника издания, этот вопрос деликатный, поэтому "никто никому не доверяет". Поэтому между Украиной и Россией должен быть независимый посредник, который будет иметь информацию с обеих сторон.

Есть ли коммуникация между Киевом и Москвой

В свою очередь уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что с Москвой прямо по этому вопросу не общаются, ведь "никаких переговоров в этом направлении не может быть, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские лица, это дети".

Напомним, ранее россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

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