Туреччина та Саудівська Аравія таємно працюють над поверненням українських дітей з РФ

Повернені з РФ Ренат та Варвара, 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак

У Саудівській Аравії та Туреччині планують домовитися щодо репатріації дітей, яких депортували в РФ. Їх утримують в державі-агресорці в дитбудинках або ж віддають на виховання російським сім'ям.

Про це повідомляє Financial Times.

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Перемовини щодо повернення

Як зазначають у виданні, особи в Києві та Москві, які відповідають за повернення дітей, розробляють певні списки. В цих переліках є тисячі дітей, яких російські окупанти примусово вивезли з України з початку повномасштабної війни.

"Надзвичайно чутливі переговори, які тривають вже кілька місяців, вказують на те, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною та Росією в надії, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни", — йдеться у повідомленні.

Хто займається цим питанням

Також відомо, що у переговорах є присутність російського олігарха Романа Абрамовича.

Зазначається, що Саудівська Аравія на зустрічі з чиновниками декількох країн G20 порушила питання про депортацію дітей України. За словами співрозмовника видання, це питання є делікатним, через це "ніхто нікому не довіряє". Через це між Україною та Росією повинен бути незалежний посередник, який буде мати інформацію з обох сторін.

Чи є комунікація між Києвом та Москвою

Своєю чергою уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук заявила, що з Москвою прямо щодо цього питання не спілкуються, адже "жодних переговорів у цьому напрямку не може бути, тому що це не питання обміну військовополоненими, це цивільні особи, це діти".

Нагадаємо, раніше росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.