Twitter заблокировал аккаунт программы Frontal из-за расследования о похищении украинских детей

Журналисты Frontal опубликовали расследование о похищении детей россиянами

Twitter заблокировал аккаунт программы Frontal, выходящей в эфире немецкого телеканала ZDF. Произошло это после публикации расследования о похищении россиянами украинских детей.

Об этом информирует издание Der Spiegel.

Что известно

Так, вчера, 21 февраля страница Twitter-аккаунта Frontal стала недоступной. Вместо нее соцсеть выдавала уведомление "Этот аккаунт не существует".

Интересно, что проблема с доступом к аккаунту совпала с публикацией независимого расследования, в котором говорилось о похищении россиянами украинских детей. Также немецкие журналисты рассказывали о случаях, когда принудительно эвакуированные украинские семьи застряли в россии и не могут оттуда уехать.

Один из авторов этой публикации журналист Анрдт Гинзель заметил, что его твиты перестали показывать и сопровождают баннером-предупреждением о "потенциально чувствительном контенте".

Пока известно, что телеканал связался с Twitter по решению этой проблемы. Сегодня ZDF сообщил, что блокировку твиттер-аккаунта Frontal сняли, а причину недоразумения продолжают выяснять.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны писали, что путин лично поощряет россиян усыновлять депортированных из Украины детей. Подтверждением тому является публичный разговор путина с российской детской омбудсменкой Марией Львовой-Беловой.