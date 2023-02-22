Twitter заблокировал аккаунт программы Frontal из-за расследования о похищении украинских детей

Twitter заблокировал аккаунт программы Frontal: при чем здесь похищение украинских детей
Twitter заблокировал аккаунт программы Frontal, выходящей в эфире немецкого телеканала ZDF. Произошло это после публикации расследования о похищении россиянами украинских детей.
Об этом информирует издание Der Spiegel.
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Что известно
Так, вчера, 21 февраля страница Twitter-аккаунта Frontal стала недоступной. Вместо нее соцсеть выдавала уведомление "Этот аккаунт не существует".
Интересно, что проблема с доступом к аккаунту совпала с публикацией независимого расследования, в котором говорилось о похищении россиянами украинских детей. Также немецкие журналисты рассказывали о случаях, когда принудительно эвакуированные украинские семьи застряли в россии и не могут оттуда уехать.
Один из авторов этой публикации журналист Анрдт Гинзель заметил, что его твиты перестали показывать и сопровождают баннером-предупреждением о "потенциально чувствительном контенте".
Пока известно, что телеканал связался с Twitter по решению этой проблемы. Сегодня ZDF сообщил, что блокировку твиттер-аккаунта Frontal сняли, а причину недоразумения продолжают выяснять.
Напомним, ранее аналитики Института изучения войны писали, что путин лично поощряет россиян усыновлять депортированных из Украины детей. Подтверждением тому является публичный разговор путина с российской детской омбудсменкой Марией Львовой-Беловой.