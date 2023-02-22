Twitter заблокував акаунт програми Frontal через розслідування про викрадення українських дітей

Twitter заблокував акаунт програми Frontal: до чого тут викрадення українських дітей
Twitter заблокував акаунт програми Frontal, яка виходить в ефірі німецького телеканалу ZDF. Сталося це після публікації розслідування про викрадення росіянами українських дітей.
Про це інформує видання Der Spiegel.
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Що відомо
Так, вчора, 21 лютого, сторінка Twitter-акаунту Frontal стала недоступною. Замість неї соцмережа видавала сповіщення "Цей акаунт не існує".
Цікаво, що проблема із доступом до акаунту співпала із публікацією незалежного розслідування, у якому йшлося про викрадення росіянами українських дітей. Також німецькі журналісти розповідали про випадки, коли примусово евакуйовані українські родини застрягали у росії і не можуть звідти виїхати.
Один з авторів цієї публікації, журналіст Анрдт Гінзель, помітив, що його твіти перестали показувати і супроводжують банером-попередженням про "потенційно чутливий контент".
Наразі відомо, що телеканал зв'язався із Twitter щодо розв'язання цієї проблеми. Сьогодні ZDF повідомив, що блокування твіттер-акаунту Frontal зняли, а причину непорозуміння продовжують з'ясовувати.
Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що путін особисто заохочує росіян усиновлювати депортованих з України дітей. Підтвердженням цього є публічна розмова путіна з російською дитячою омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою.