Более 20 сантиметров — в Виннице у 9-месячного малыша выросли рекордно длинные волосы

У 9-месячного младенца из Винницы выросли рекордно длинные густые волосы
В Виннице у 9-месячного мальчика выросли рекордно длинные волосы, которые, на первый взгляд, даже напоминают парик. Удивительную шевелюру малыша зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
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Рекордная шевелюра у малыша
В Виннице у 9-месячного мальчика, по имени Даниил Коваленко, выросли волосы длиной 20 сантиметров. Кроме того, волосы у младенца гораздо гуще, чем у его мамы и папы. На первый взгляд даже может показаться, что на мальчика одели парик, однако это его натуральные волосы.
"Вы, наверное, думаете, зачем это на младенца одели парик?! Представьте себе, что такая шевелюра у мальчика в возрасте 9 месяцев! Такой уникальный малый украинец, Даниил Коваленко, живет в Виннице. Думаю, ему больше подходит имя не Данило, а Лев. Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют 20 см! К тому же волосы у Дани гораздо гуще, чем у его мамы и папы и, возможно, даже у нас с вами", — рассказала Ветрова.
Напомним, запрос в Google "Украина" побил исторический рекорд по числу поисков. Интерес мира к Украине значительно повысился в 2022 году.
Отмечается, что интерес мира к Украине был в 20 раз выше, чем в 2012 году, когда Украина принимала Чемпионат Европы по футболу 2012, и в семь раз выше, чем в 2014 году, когда Россия напала на Украину и оккупировала Крымский полуостров.
Фото: Лана Ветрова/Facebook.