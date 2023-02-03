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У 9-місячного немовляти з Вінниці виросло рекордно довге густе волосся

3 лютого 2023 12:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Понад 20 сантиметрів — у Вінниці в 9-місячного малюка виросло рекордно довге волосся
Довжина волосся у 9-місячного малюка 20 сантиметрів
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У Вінниці в 9-місячного хлопчика виросло рекордно довге волосся, яке, на перший погляд, навіть нагадує перуку. Дивовижну шевелюру малюка зафіксували в Національному реєстрі рекордів України.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова

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Рекордна шевелюра у малюка

У Вінниці в 9-місячного хлопчика, на ім'я Данило Коваленко, виросло волосся довжиною 20 сантиметрів. Крім того, волосся у немовляти набагато густіше, ніж у його мами й тата. На перший погляд, навіть може здатись, що на хлопчика одягнули перуку, однак це його натуральне волосся.

"Ви, мабуть, думаєте, навіщо оце на немовля одягнули перуку?! Уявіть собі, що таку шевелюру має хлопчик віком 9 місяців! Такий унікальний малий українець, Данило Коваленко, живе у Вінниці. Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев. Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має 20 см! До того ж волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами", — розповіла Вєтрова.

рекорд

рекорд

рекорд

Нагадаємо, запит в Google "Україна" побив історичний рекорд за кількістю пошуків. Інтерес світу до України значно підвищився у 2022 році. 

Зазначається, що інтерес світу до України був у 20 разів вищий, ніж у 2012 році, коли Україна приймала Чемпіонат Європи з футболу 2012, і в сім разів вищий, ніж у 2014 році, коли росія напала на Україну й окупувала Кримський півострів.

Фото: Лана Вєтрова/ Facebook. 

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