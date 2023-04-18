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В Бердянске, Мелитополе и Энергодаре активисты "Желтой ленты" распространили свою символику

18 апреля 2023 05:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Бердянске, Мелитополе и Энергодаре активисты "Желтой ленты" распространили свою символику
Мелитополь и Бердянск стали настоящим центром украинского сопротивления. Фото: Теlegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно захваченных районах Запорожской области активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжают распространять украинскую символику.

Об этом говорится на странице "Желтой ленты" в Telegram.

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Символику распространили в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре.

Мелитополь и Бердянск — эти города Запорожской области стали настоящим центром украинского сопротивления.

Как отмечают активисты, жители Энергодара расклеивают по городу открытки, показывая оккупантам, что они хотят возвращения в Украину.

Оккупанты ограничивают возможность передвижения жителей Энергодара по Запорожской области. В ответ жители города присоединяются к движению "Желтая лента".

Напомним, в городе Мелитополь началась вторая волна изъятия недвижимости у жителей. Руководители обслуживающих коммунальных предприятий получили указание забирать жилье у тех, кто не оплачивал коммунальные услуги. 

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