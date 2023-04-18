В Бердянске, Мелитополе и Энергодаре активисты "Желтой ленты" распространили свою символику
На временно захваченных районах Запорожской области активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжают распространять украинскую символику.
Об этом говорится на странице "Желтой ленты" в Telegram.
Символику распространили в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре.
Мелитополь и Бердянск — эти города Запорожской области стали настоящим центром украинского сопротивления.
Как отмечают активисты, жители Энергодара расклеивают по городу открытки, показывая оккупантам, что они хотят возвращения в Украину.
Оккупанты ограничивают возможность передвижения жителей Энергодара по Запорожской области. В ответ жители города присоединяются к движению "Желтая лента".
Напомним, в городе Мелитополь началась вторая волна изъятия недвижимости у жителей. Руководители обслуживающих коммунальных предприятий получили указание забирать жилье у тех, кто не оплачивал коммунальные услуги.