У Бердянську, Мелітополі та Енергодарі активісти "Жовтої стрічки" поширили свою символіку

Мелітополь та Бердянськ стали справжнім центром українського спротиву. Фото: Теlegram

На тимчасово захоплених районах Запорізької області активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" продовжують поширювати українську символіку.

Про це йдеться на сторінці "Жовтої стрічки" у Telegram.

Читайте також:

Символіку поширили в Бердянську, Мелітополі й Енергодарі.

Мелітополь та Бердянськ — ці міста Запоріжжя стали справжнім центром українського спротиву.

Як зазначають активісти, жителі Енергодару розклеюють містом листівки, показуючи окупантам, що вони хочуть повернення до України.

Окупанти обмежують можливість пересування жителів Енергодару запорізькою областю та масово мінують все навколо міста. У відповідь — жителі міста приєднуються до руху "Жовта стрічка".

Нагадаємо, у місті Мелітополь розпочалася друга хвиля віджимання нерухомості у мешканців. Керівники обслуговуючих комунальних підприємств отримали вказівку забирати житло у тих, хто не сплачував за комунальні послуги.