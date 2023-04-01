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В Берлине за год зарегистрировали больше преступлений против украинцев, чем против других групп

1 апреля 2023 10:15
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Полиция не предоставила информацию, есть ли эти нападения политически мотивированные
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Берлине с 24 февраля 2022 года по март 2023 года было зарегистрировано 3 250 преступлений против украинцев. Полицейская статистика свидетельствует, что нападений с телесными повреждениями в отношении украинцев в 2,5 раза больше, чем против других групп.

Об этом сообщает Альянс украинских организаций.

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По просьбе Альянса депутат берлинского парламента Катрин Вален от партии "Зеленых" запросила нападения на украинцев в Берлине, которые были совершены с 24 февраля в столице Германии.

Полицейская статистика свидетельствует, что нападений с телесными повреждениями в отношении украинцев в 2,5 раза больше, чем против других групп. Высокое количество преступлений особенно в районах Митте (640) и Шарлоттенбурге-Вильмерсдорфе (484). В других районах их было гораздо меньше. Полиция не предоставила информацию, являются ли эти нападения политически мотивированными, хотя у нее может быть эта информация.

Полиция установила личность подозреваемого или предполагаемого преступника около 1200 из 3250 зарегистрированных преступлений. Чаще всего это были телесные повреждения (575), угрозы (187) и оскорбления (86). Только 23 расследования завершились обвинениями в суде.

"Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Альянс Украинских Организаций будет оказывать и дальше давление на политические учреждения в Берлине и Германии для обеспечения большей безопасности в отношении людей из Украины, расследования этих случаев и их предупреждения в будущем", — отметили в организации.

Напомним, что 31 марта в Буче была подписана декларация об ответственности российских оккупантов за преступления в Украине. На саммите приняли участие лидеры из нескольких стран, включая премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии, президента Молдовы и президента Украины Владимира Зеленского.

 

 

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