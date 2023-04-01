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У Берліні за рік зареєстрували більше злочинів проти українців, ніж проти інших груп

1 квітня 2023 10:15
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Поліція не надала інформацію, чи є ці напади політично вмотивовані
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У Берліні з 24 лютого 2022 року по березень 2023 були зареєстровані 3 250 злочинів проти українців. Поліцейська статистика свідчить, що нападів з тілесними ушкодженнями щодо українців у 2,5 раза більше, ніж проти інших груп.

Про це повідомляє Альянс українських організацій.

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На прохання Альянсу депутатка берлінського парламенту Катрін Вален від партії "Зелених" зробила запит щодо нападів на українців в Берліні, які були скоєні з 24 лютого в столиці Німеччини.

Поліцейська статистика свідчить, що нападів з тілесними ушкодженнями щодо українців у 2,5 раза більше, ніж проти інших груп. Висока кількість злочинів особливо в районах Мітте (640) та Шарлоттенбург-Вільмерсдорф (484). В інших районах їх було значно менше. Поліція не надала інформацію, чи є ці напади політично вмотивовані, хоча у неї може бути ця інформація.

Поліція встановила особу підозрюваного або ймовірного злочинця у близько 1200 з 3250 зареєстрованих злочинів. Найчастіше це були тілесні ушкодження (575), погрози (187) та образи (86). Лише 23 розслідування завершилися обвинуваченнями в суді.

"Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на ґрунті ненависті. Альянс Українських Організацій буде робити і надалі тиск на політичні установи в Берліні та Німеччині для забезпечення більшої безпеки щодо людей з України, розслідування цих випадків та їх попередження в майбутньому", — зазначили  в організації.

Нагадаємо, що 31 березня у Бучі було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні. На саміті брали участь лідери з кількох країн, включно з прем'єр-міністрами Словаччини, Словенії та Хорватії, президентом Молдови та президентом України Володимиром Зеленським.

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