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В Белоцерковском районе ограничат движение транспорта: в чем причина

15 августа 2023 10:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Белоцерковском районе ограничат движение транспорта: в чем причина
Дорожные знаки на дороге. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, в Белоцерковском районе, полицейские предупреждают об ограничении движения. Это связано с проведением чемпионата Украины по велосипедному спорту.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Подробности

В связи с проведением чемпионата Украины по велосипедному спорту на территории Белоцерковского района состоится групповая велогонка.

Соревнования будут проходить с 14 по 17 августа включительно. В течение этого периода будут продолжаться ограничения.

График проведения соревнований:

  • 14 августа село Пищики: 15:30 — 17:30;
  • 15 августа село Пищики: 10:00 — 14:00;
  • 16 августа село Малая Ольшанка: 09:30 — 16:00;
  • 17 августа город Белая Церковь: 10:00 — 15:00.
В Белоцерковском районе ограничат движение из-за соревнований. Фото: соцсети

Временное ограничение движения, кроме маршрутных транспортных средств, запланировано только в городе Белая Церковь по улице Сухоярская (от кладбища "Сухой Яр" до завода "Термо-Пак").

"Полицейские диалога совместно с полицейскими офицерами громады Киевщины и патрульными полицейскими будут следить за соблюдением правопорядка во время соревнований" , — говорится в сообщении.

 

В Белоцерковском районе ограничат движение из-за соревнований. Фото: соцсети

 

В Белоцерковском районе ограничат движение из-за соревнований. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что на днях полицейские поймали женщину в состоянии алкогольного опьянения, да еще и на угнанном авто. Правоохранители сразу составили протокол на нарушительницу.

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