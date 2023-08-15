В Белоцерковском районе ограничат движение транспорта: в чем причина
В Киевской области, в Белоцерковском районе, полицейские предупреждают об ограничении движения. Это связано с проведением чемпионата Украины по велосипедному спорту.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Подробности
В связи с проведением чемпионата Украины по велосипедному спорту на территории Белоцерковского района состоится групповая велогонка.
Соревнования будут проходить с 14 по 17 августа включительно. В течение этого периода будут продолжаться ограничения.
График проведения соревнований:
- 14 августа село Пищики: 15:30 — 17:30;
- 15 августа село Пищики: 10:00 — 14:00;
- 16 августа село Малая Ольшанка: 09:30 — 16:00;
- 17 августа город Белая Церковь: 10:00 — 15:00.
Временное ограничение движения, кроме маршрутных транспортных средств, запланировано только в городе Белая Церковь по улице Сухоярская (от кладбища "Сухой Яр" до завода "Термо-Пак").
"Полицейские диалога совместно с полицейскими офицерами громады Киевщины и патрульными полицейскими будут следить за соблюдением правопорядка во время соревнований" , — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что на днях полицейские поймали женщину в состоянии алкогольного опьянения, да еще и на угнанном авто. Правоохранители сразу составили протокол на нарушительницу.