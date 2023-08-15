В Белоцерковском районе ограничат движение транспорта: в чем причина

Дорожные знаки на дороге. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области, в Белоцерковском районе, полицейские предупреждают об ограничении движения. Это связано с проведением чемпионата Украины по велосипедному спорту.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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В связи с проведением чемпионата Украины по велосипедному спорту на территории Белоцерковского района состоится групповая велогонка.

Соревнования будут проходить с 14 по 17 августа включительно. В течение этого периода будут продолжаться ограничения.

График проведения соревнований:

14 августа село Пищики: 15:30 — 17:30;

15 августа село Пищики: 10:00 — 14:00;

16 августа село Малая Ольшанка: 09:30 — 16:00;

17 августа город Белая Церковь: 10:00 — 15:00.

В Белоцерковском районе ограничат движение из-за соревнований. Фото: соцсети

Временное ограничение движения, кроме маршрутных транспортных средств, запланировано только в городе Белая Церковь по улице Сухоярская (от кладбища "Сухой Яр" до завода "Термо-Пак").

"Полицейские диалога совместно с полицейскими офицерами громады Киевщины и патрульными полицейскими будут следить за соблюдением правопорядка во время соревнований" , — говорится в сообщении.

В Белоцерковском районе ограничат движение из-за соревнований. Фото: соцсети

В Белоцерковском районе ограничат движение из-за соревнований. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что на днях полицейские поймали женщину в состоянии алкогольного опьянения, да еще и на угнанном авто. Правоохранители сразу составили протокол на нарушительницу.