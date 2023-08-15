У Білоцерківському районі обмежать рух транспорту: у чому причина
На Київщині, в Білоцерківському районі, поліціянти попереджають про обмеження руху. Це повʼязано з проведенням чемпіонату України з велосипедного спорту.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі
Через проведення чемпіонату України з велосипедного спорту на території Білоцерківського району відбудеться групова велогонка.
Змагання проходитимуть з 14 до 17 серпня включно. Протягом цього періоду триватимуть обмеження.
Графік проведення змагань:
- 14 серпня село Пищики: 15:30 — 17:30;
- 15 серпня село Пищики: 10:00 — 14:00;
- 16 серпня село Мала Вільшанка: 09:30 — 16:00;
- 17 серпня місто Біла Церква: 10:00 — 15:00.
Тимчасове обмеження руху, крім маршрутних транспортних засобів, заплановане лише в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська (від кладовища "Сухий Яр" до заводу "Термо-Пак").
"Поліцейські діалогу спільно з поліцейськими офіцерами громади Київщини та патрульними поліцейськими будуть слідкувати за дотриманням правопорядку під час змагань", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що днями поліціянти зловили жінку в стані алкогольного спʼяніння та ще й на викраденому авто. Правоохоронці відразу склали протокол на порушницю.