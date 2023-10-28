Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В боях за Украину погиб участник группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар arrow

В боях за Украину погиб участник группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар

28 октября 2023 21:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В боях за Украину погиб участник группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар
Погибший герой Михаил Балахтар. Фото: группа "Сердечный приступ"\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В боях за Украину положил свою жизнь участник черновицкой поп-панк-группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар "Майкл". До полномасштабного вторжения РФ он был известен как битмейкер и барабанщик.

Об этом сообщили участники "Сердечного приступа".

Читайте также:

Смерть украинского музыканта Михаила Балахтара

"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк-рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой. Нереальная потеря, с которой придется жить. Почивай с миром, Мишань! Слава Герою!" — написали участники группы.

Музыканты с теплом вспоминают о герое, называя Михаила "добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным".

Сообщается, что у Михаила остались жена и ребенок.

Смерть Михаила Балахтара
Погибший герой Михаил Балахтар. Фото: группа "Сердечный приступ"\Facebook
Смерть Михаила Балахтара
Погибший герой Михаил Балахтар. Фото: группа "Сердечный приступ"\Facebook
Смерть Михаила Балахтара
Погибший герой Михаил Балахтар. Фото: группа "Сердечный приступ"\Facebook

К слову, Михаил Балахтар был одним из основателей группы "Сердечный приступ". Его создали в 2004 году в Черновцах. За время своего существования музыканты выпустили три студийных альбома.

Напомним, недавно на войне погиб бывший игрок киевского "Динамо" Александр Щетинин.

Также 4 октября стало известно о гибели на фронте военного, пластуна, музыканта группы "КораЛЛи" Андрея Чепиля из Ивано-Франковска, с позывным "Крис".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме