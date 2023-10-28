В боях за Украину погиб участник группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар
В боях за Украину положил свою жизнь участник черновицкой поп-панк-группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар "Майкл". До полномасштабного вторжения РФ он был известен как битмейкер и барабанщик.
Об этом сообщили участники "Сердечного приступа".
Смерть украинского музыканта Михаила Балахтара
"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк-рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой. Нереальная потеря, с которой придется жить. Почивай с миром, Мишань! Слава Герою!" — написали участники группы.
Музыканты с теплом вспоминают о герое, называя Михаила "добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным".
Сообщается, что у Михаила остались жена и ребенок.
К слову, Михаил Балахтар был одним из основателей группы "Сердечный приступ". Его создали в 2004 году в Черновцах. За время своего существования музыканты выпустили три студийных альбома.
Напомним, недавно на войне погиб бывший игрок киевского "Динамо" Александр Щетинин.
Также 4 октября стало известно о гибели на фронте военного, пластуна, музыканта группы "КораЛЛи" Андрея Чепиля из Ивано-Франковска, с позывным "Крис".
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