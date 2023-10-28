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У боях за Україну загинув учасник гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар

28 жовтня 2023 21:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У боях за Україну загинув учасник гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар
Загиблий герой Михайло Балахтар. Фото: гурт "Серцевий напад"\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У боях за Україну поклав своє життя учасник чернівецького поп-панк-гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар "Майкл". До повномасштабного вторгнення РФ він був відомий як біт-мейкер та барабанщик. 

Про це повідомили учасники "Серцевого нападу".

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Смерть українського музиканта Михайла Балахтара

"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою. Нереальна втрата, з якою доведеться жити. Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" — написали учасники гурту.

Музиканти з теплом згадують про героя, називаючи Михайла "добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим".

Повідомляється, що у Михайла залишилися дружина та дитина. 

Смерть Михайла Балахтара
Загиблий герой Михайло Балахтар. Фото: гурт "Серцевий напад"\Facebook
Смерть Михайла Балахтара
Загиблий герой Михайло Балахтар. Фото: гурт "Серцевий напад"\Facebook
Смерть Михайла Балахтара
Загиблий герой Михайло Балахтар. Фото: гурт "Серцевий напад"\Facebook

До слова, Михайло Балахтар був одним із засновників гурту "Серцевий напад". Його створили у 2004 року в Чернівцях. За час свого існування музиканти випустили три студійні альбоми.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув колишній гравець київського "Динамо" Олександр Щетінін. 

Також 4 жовтня стало відомо про загибель на фронті військового, пластуна, музиканта гурту "КораЛЛі"  Андрія Чепіля з Івано-Франківська, позивний "Кріс". 

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