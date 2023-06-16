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В Буче выпускной вечер прошел в бомбоубежище

16 июня 2023 13:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Буче выпускной вечер прошел в бомбоубежище
Бучанские выпускники в укрытии. Фото: Telegram/Київ Новини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 16 июня, Российская Федерация пыталась нанести очередной ракетный удар по территории Украины. Поэтому была объявлена воздушная тревога , как следствие — выпускной девятиклассников в Буче прошел в бомбоубежище.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Выпускной вечер в укрытии

В Киевской области, а именно в городе Буча, выпускной вечер учеников девятых классов из-за ракетной опасности прошел в бомбоубежище.

 

Бучанские выпускники в укрытии. Фото: Telegram/Київ Новини

 

Бучанские выпускники в укрытии. Фото: Telegram/Київ Новини

 

Бучанские выпускники в укрытии. Фото: Telegram/Київ Новини

Напомним, ранее мы писали, что впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы. По информации Воздушных сил, во время сегодняшней атаки на Киев российские оккупанты использовали аэробалистические ракеты "Кинжал". Подразделения противовоздушной обороны ВСУ, охраняемые Киевом, уничтожили все шесть "Кинжалов", нацеленных на украинскую столицу.

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