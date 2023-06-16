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У Бучі випускний вечір відбувся у бомбосховищі

16 червня 2023 13:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Бучі випускний вечір відбувся у бомбосховищі
Бучанські випускники в укритті. Фото: Telegram/Київ Новини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 16 червня, російська Федерація намагалася завдати чергового ракетного удару по території України. Через це була оголошена повітряна тривога, як наслідок — випускний девʼятикласників у Бучі выдбувся у бомбосховищі.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Випускний вечір в укритті

У Київській області, а саме в місті БУча, випускний вечір учнів девʼятих класів через ракетну небезпеку выдбувся у бомбосховищі.

 

Бучанські випускники в укритті. Фото: Telegram/Київ Новини

 

Бучанські випускники в укритті. Фото: Telegram/Київ Новини

 

Бучанські випускники в укритті. Фото: Telegram/Київ Новини

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці. За інформацією Повітряних сил, під час сьогоднішньої атаки на Київ російські окупанти використали аеробалістичні ракети "Кинджал". Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ, які охороняють Київ, знищили усі шість "Кинджалів", націлених на українську столицю.

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