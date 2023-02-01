Повреждений немало — в Чернигове оккупанты повредили дом-музей Михаила Коцюбинского

В Чернигове оккупанты повредили дом-музей Михаила Коцюбинского
В конце марта 2022 года оккупанты повредили дом-музей Михаила Коцюбинского. Сейчас заведение собирает средства на восстановление.
Об этом рассказали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
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Повреждение музея в Чернигове
В конце марта 2022 года оккупанты обстреляли Чернигов, где повредили дом-музей Михаила Коцюбинского. В результате минометных обстрелов пострадали крыльцо, стены, перекрытия, окна, двери и отдельные интерьеры музея. В середине заведения повреждена отдельная мебель и экспонаты, в том числе мемориальный книжный шкаф и рояль.
Что известно о музее
Известно, что музей был основан в Чернигове в сентябре 1934 по случаю 70-летия со дня рождения украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского и посвящен его памяти.
Дом Коцюбинского — единственный музей в городе Чернигов, который, кроме выставочных залов, имеет еще и "зеленую экспозицию" — мемориальный сад, основанный в свое время еще семьей писателя.
Напомним, недавно, во временно захваченном российскими военными Мариуполе, оккупанты разрушили историческое здание XIX века — дворец культуры "Молодежный". Это здание считалось одной из визиток города Мариуполя.
По состоянию на июнь россияне уничтожили 370 памятников культурного наследия Украины. Среди уничтоженных памятников культуры почти половина — это церкви разных конфессий.
Кроме того, в Украине запустили уникальную платформу, где можно увидеть разрушенные оккупантами объекты культурного наследия. Туда входят музеи, библиотеки, дома культуры, памятки культурного наследия и религиозные сооружения.
Фото: Министерство культуры/ Телеграмм