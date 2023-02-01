Пошкоджень немало — у Чернігові окупанти пошкодили будинок-музей Михайла Коцюбинського

Будинок-музей Михайла Коцюбинського у Чернігові

Наприкінці березня 2022 року окупанти пошкодили будинок-музей Михайла Коцюбинського. Зараз заклад збирає кошти на відновлення.

Про це розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Пошкодження музею у Чернігові

Наприкінці березня 2022 рок окупанти обстріляли Чернігів, де пошкодили будинок-музей Михайла Коцюбинського. Внаслідок мінометного обстрілу постраждали ґанок, стіни, перекриття, вікна, двері та окремі інтер’єри музею. В середині закладу пошкоджено окремі меблі та експонати, зокрема меморіальна книжкова шафа та рояль.

Що відомо про музей

Відомо, що музей був заснований у Чернігові у вересні 1934 року з нагоди 70-річчя від дня народження українського письменника Михайла Михайловича Коцюбинського та присвячений його пам'яті.

Садиба Коцюбинського — єдиний музей в місті Чернігів, який, окрім виставкових залів, має ще й "зелену експозицію" — меморіальний сад, започаткований свого часу ще родиною письменника.

Нагадаємо, нещодавно, у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі, окупанти зруйнували історичну будівлю XIX століття — палац культури "Молодіжний". Ця будівля вважалася однією з візитівок міста Маріуполя.

Додамо, що станом на червень росіяни знищили 370 пам'яток культурної спадщини України. Серед знищених пам'яток культури майже половина — це церкви різних конфесій.

Окрім того, в Україні запустили унікальну платформу де можна побачити зруйновані окупантами об'єкти культурної спадщини. Туди входять музеї, бібліотеки, будинки культури, пам'ятки культурної спадщини та релігійні споруди.

Фото: Міністерство культури/ Телеграм