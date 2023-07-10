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В Черновицкой области мужчины пытались попасть в Молдову на надувной лодке

10 июля 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Черновицкой области мужчины пытались попасть в Молдову на надувной лодке
Задержание нарушителей. Фото: Госпогранслужба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате оперативной работы вчера вечером в воскресенье, 9 июля в Днестровском районе Черновицкой области были обнаружены нарушители закона. Мужчины пытались нелегально пересечь границу с Молдовой через реку Днестр на надувном матрасе. 

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В сообщении говорится, что мужчины, проживающие в Харьковской и Запорожской областях пытались избежать пограничные контрольные пункты. Имитируя туристов на отдыхе, они рискнули своей безопасностью, переплывая преграду.

Впрочем, на другом берегу нарушителей встретили сотрудники пограничного отдела "Кельменцы" Черновецкой роты.

"Во время задержания нарушители, чтобы избежать ответственности, пытались скрыться. Остановить беглецов удалось после нескольких предупредительных выстрелов вверх. На обоих задержанных, доставленных в пограничное подразделение, составили протоколы об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

граница
Незаконное пересечение границы. Фото: Госпогранслужбы
граница
Незаконное пересечение границы. Фото: Госпогранслужбы

Напомним, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Младшие ребята выезжать могут, но есть причины, по которым им могут запретить покидать страну.

Также мы сообщали, что некоторые украинские мужчины, являющиеся многодетными родителями, столкнулись с ограничениями во время пересечения границы. Пограничники отказали в выезде из-за несоблюдения одного из условий.

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