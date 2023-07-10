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У Чернівецькій області чоловіки намагалися потрапити до Молдови на надувному човні

10 липня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Чернівецькій області чоловіки намагалися потрапити до Молдови на надувному човні
Затримання порушників. Фото: Держприкордонслужба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок оперативної роботи вчора ввечері в неділю, 9 липня у Дністровському районі Чернівецької області було виявлено порушників закону. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон із Молдовою через річку Дністер на надувному матраці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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У повідомленні йдеться, що чоловіки, які проживають у Харківській та Запорізькій областях, намагалися уникнути прикордонні контрольні пункти. Імітуючи туристів на відпочинку, вони ризикнули своєю безпекою, перепливаючи перешкоду.

Втім, на іншому березі порушників зустріли співробітники прикордонного відділу "Кельменці" Чернівецької роти.

"Під час затримання порушники, щоб уникнути відповідальності, намагалися втекти. Зупинити втікачів вдалося після кількох попереджувальних пострілів нагору. На обох затриманих, доставлених до прикордонного підрозділу, склали протоколи про адміністративні правопорушення", — йдеться у повідомленні.

кордон
Незаконне перетин кордону. Фото: Держприкордонслужби
кордон
Незаконне перетин кордону. Фото: Держприкордонслужби

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Молодші хлопці виїжджати можуть, але є причини, через які їм можуть заборонити залишати країну.

Також ми повідомляли, що деякі українські чоловіки, які є багатодітними батьками, зіткнулися з обмеженнями під час перетину кордону. Прикордонники відмовили у виїзді через недотримання однієї з умов.

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