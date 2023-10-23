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В Госпогранслужбе назвали количество людей, которые ежедневно покидают Украину

23 октября 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Госпогранслужбе назвали количество людей, которые ежедневно покидают Украину
Очередь авто на границе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С наступлением осени пассажирский поток на границе Украины значительно снизился. Сейчас за сутки в обе стороны едет около 80-85 тысяч человек, на выходные показатель увеличивается до 105 тысяч.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, с наступлением осени поток пассажиров значительно снизился. Только по сравнению с августом он меньше на 15%. В течение октября не фиксируется ни увеличение, ни уменьшение пассажиропотока.

"Сейчас он держится на уровне 50 на 50, но в среднем за сутки граница пересекает около 80-85 тысяч человек в обе стороны, в выходные пассажиропоток несколько растет, может достигать и 105 тысяч в сутки, но уже очередей нет", — рассказал он.

Кроме того, Демченко добавил, что 50% потока пассажиров выпадает на границу с Польшей и поэтому есть потребность в дополнительных пунктах пропуска, чтобы немного разгрузить участки границы.

"По состоянию на 12:30 воскресенья больше всего очередей на выезд из Украины — на пунктах пропуска на границе с Польшей (Ягодин, Устилуг, Краковец, Шегини). Очереди также находятся на границе со Словакией (Ужгород), Венгрией (Тиса), Румынией (Порубное) и Молдовой (Мамалыга)", — проинформировал представитель Госпогранслужбы.

Напомним, что со всеми подробными очередями на границе можно ознакомиться по ссылке.

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