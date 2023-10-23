У Держприкордонслужбі назвали кількість людей, які щодня залишають Україну

Черга авто на кордоні. Фото: google

З настанням осені пасажирський потік на кордоні України значно знизився. Наразі за добу в обидва боки їде близько 80-85 тисяч осіб, на вихідні показник збільшується до 105 тисяч.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, з настанням осені потік пасажирів значно знизився. Лише у порівнянні з серпнем він менший на 15%. Протягом жовтня не фіксується ані збільшення, ані зменшення пасажиропотоку.

"Зараз він тримається на рівні 50 на 50, але в середньому за добу кордон перетинає близько 80-85 тисяч осіб в обидва боки, у вихідні пасажиропотік дещо зростає, може сягати й 105 тисяч за добу, але вже тих черг немає", — розповів він.

Окрім того, Демченко додав, що 50% потоку пасажирів випадає на кордон з Польщею і через це є потреба у додаткових пунктах пропуску, аби трохи розвантажити ділянки кордону.

"Станом на 12:30 неділі найбільше черг на виїзд з України – на пунктах пропуску на кордоні з Польщею (Ягодин, Устилуг, Краківець, Шегині). Черги також є на кордоні зі Словаччиною (Ужгород), Угорщиною (Тиса), Румунією (Порубне) та Молдовою (Мамалига)", — поінформував речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що з усіма детальними чергами на кордоні можна ознайомитись за посиланням.