Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Держприкордонслужбі назвали кількість людей, які щодня залишають Україну arrow

У Держприкордонслужбі назвали кількість людей, які щодня залишають Україну

23 жовтня 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Держприкордонслужбі назвали кількість людей, які щодня залишають Україну
Черга авто на кордоні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З настанням осені пасажирський потік на кордоні України значно знизився. Наразі за добу в обидва боки їде близько 80-85 тисяч осіб, на вихідні показник збільшується до 105 тисяч. 

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Читайте також:

Скільки людей щодня залишає Україну

За словами Демченка, з настанням осені потік пасажирів значно знизився. Лише у порівнянні з серпнем він менший на 15%. Протягом жовтня не фіксується ані збільшення, ані зменшення пасажиропотоку.

"Зараз він тримається на рівні 50 на 50, але в середньому за добу кордон перетинає близько 80-85 тисяч осіб в обидва боки, у вихідні пасажиропотік дещо зростає, може сягати й 105 тисяч за добу, але вже тих черг немає", — розповів він. 

Окрім того, Демченко додав, що 50% потоку пасажирів випадає на кордон з Польщею і через це є потреба у додаткових пунктах пропуску, аби трохи розвантажити ділянки кордону. 

"Станом на 12:30 неділі найбільше черг на виїзд з України – на пунктах пропуску на кордоні з Польщею (Ягодин, Устилуг, Краківець, Шегині). Черги також є на кордоні зі Словаччиною (Ужгород), Угорщиною (Тиса), Румунією (Порубне) та Молдовою (Мамалига)", — поінформував речник Держприкордонслужби. 

Нагадаємо, що з усіма детальними чергами на кордоні можна ознайомитись за посиланням

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

Актуальне по темі