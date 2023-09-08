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В детской брошюре ЮНИСЕФ обнаружили ссылку на контент для взрослых: комментарий организации

8 сентября 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В детской брошюре ЮНИСЕФ обнаружили ссылку на контент для взрослых: комментарий организации
Детская точка "Спільно" в Буче. Иллюстративное фото: Telegram/Кирилл Тимошенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский веб-сайт о минной опасности, который использовался одним из партнеров организации unicef Украина, был взломан. Сейчас там публикуются неприемлемые материалы.

Об этом сообщает пресс-служба unicef.

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Решение проблемы

Представители организации сообщили о такой проблеме Киберполицию Украины.

"ЮНИСЕФ запросил блокирование доступа к этому веб-сайту, и мы работаем с соответствующими органами власти и партнерами, чтобы решить эту проблему и обеспечить принятие соответствующих мер по предотвращению ущерба", — говорится в сообщении.

Защита детей

В пресс-службе призвали детей и их родителей или опекунов переходить на другой сайт, где также рассказывается о противоминной безопасности.

"ЮНИСЕФ продолжает выполнять свою миссию по защите прав и содействию благополучию каждого ребенка, и мы активно работаем по решению этого инцидента, чтобы обеспечить целостность этой важной информационной кампании", — добавили в сообщении.

Скриншот заявления

Что произошло

Отметим, что в сети распространялась информация о том, что на сайте ЮНИСЕФ для детей была обнаружена ссылка на сайт для взрослых.

Напомним, в украинских школах минная безопасность станет обязательным дополнением к курсу "Здоровье, безопасность и благополучие". В свете последних данных о числе загрязненных минами районов Украины введение такой дисциплины становится крайне актуальным.

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