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У дитячій брошурі ЮНІСЕФ виявили посилання на контент для дорослих: коментар організації

8 вересня 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У дитячій брошурі ЮНІСЕФ виявили посилання на контент для дорослих: коментар організації
Дитяча точка "Спільно" у Бучі. Ілюстративне фото: Telegram/Кирило Тимошенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Український вебсайт про мінну небезпеку, який використовувався одним із партнерів організації unicef Україна, було зламано. Зараз там публікуються неприйнятні матеріали. 

Про це повідомляє пресслужба unicef.

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Вирішення проблеми

Наразі представники організації повідомили про таку проблему Кіберполіцію України.

"ЮНІСЕФ зробив запит на блокування доступу до цього вебсайту, і ми працюємо з відповідними органами влади та партнерами, щоб вирішити цю проблему та забезпечити вжиття відповідних заходів для запобігання шкоди", — йдеться у повідомленні.

Захист дітей

У пресслужбі закликали дітей та їхніх батьків або опікунів переходити на інший сайт, де також розповідається про протимінну безпеку.

"ЮНІСЕФ продовжує виконувати свою місію щодо захисту прав і сприяння благополуччю кожної дитини, і ми активно працюємо на вирішенням цього інциденту, щоб забезпечити цілісність цієї важливої інформаційної кампанії", — додали у повідомленні. 

Скриншот заяви

Що сталося

Зазначимо, що у мережі поширювалася інформація про те, що на сайті ЮНІСЕФ для дітей було виявлено посилання на сайт для дорослих.

Нагадаємо, в українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним.

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