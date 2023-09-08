У дитячій брошурі ЮНІСЕФ виявили посилання на контент для дорослих: коментар організації
Український вебсайт про мінну небезпеку, який використовувався одним із партнерів організації unicef Україна, було зламано. Зараз там публікуються неприйнятні матеріали.
Про це повідомляє пресслужба unicef.
Вирішення проблеми
Наразі представники організації повідомили про таку проблему Кіберполіцію України.
"ЮНІСЕФ зробив запит на блокування доступу до цього вебсайту, і ми працюємо з відповідними органами влади та партнерами, щоб вирішити цю проблему та забезпечити вжиття відповідних заходів для запобігання шкоди", — йдеться у повідомленні.
Захист дітей
У пресслужбі закликали дітей та їхніх батьків або опікунів переходити на інший сайт, де також розповідається про протимінну безпеку.
"ЮНІСЕФ продовжує виконувати свою місію щодо захисту прав і сприяння благополуччю кожної дитини, і ми активно працюємо на вирішенням цього інциденту, щоб забезпечити цілісність цієї важливої інформаційної кампанії", — додали у повідомленні.
Що сталося
Зазначимо, що у мережі поширювалася інформація про те, що на сайті ЮНІСЕФ для дітей було виявлено посилання на сайт для дорослих.
Нагадаємо, в українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним.