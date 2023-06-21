В "Дії" запустили новую функцию для ФОПов

Человек, держащий в руке телефон с открытым приложением "Дія". Фото: google.com

Теперь ФОП (фізична особа-підприємець — Укр.) можно закрыть "за секунду" — на портале "Дія" появилась новая услуга. И она полностью автоматическая.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Закрыть ФОП за несколько секунд

Отмечается, что функция полностью автоматическая, без человеческого фактора. Теперь предпринимателям не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор.

"Информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки. Вам нужно только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически. Результат получите на почту и в личном кабинете гражданина на портале Действие", — отметил Михаил Федоров.

Теперь ФОП можно закрыть онлайн. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что государственное предприятие "Дія" , входящее в сферу управления Министерства цифровой трансформации Украины, объявило тендер на закупку услуг информирования у стран Европейского Союза (ЕС), Соединенных Штатов и других государств. Ожидаемая стоимость – более 4,27 млн гривен.