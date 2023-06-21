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У "Дії" запустили нову функцію для ФОПів

21 червня 2023 14:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У "Дії" запустили нову функцію для ФОПів
Чоловік тримає у руці телефон з відкритим додатком "Дія". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Відтепер ФОП можна закрити "за секунду" — на порталі "Дія" зʼявилась нова послуга. І вона повнстю автоматична.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зазначається, що функція повністю автоматична, без людського фактору. Тепер підприємцям не потрібно довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор.

"Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія", — зазначив Михайло Федоров.

 

Відтепер ФОП можна закрити онлайн. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що державне підприємство "Дія", що входить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України, оголосило тендер на закупівлю послуг інформування в країни Європейського Союзу (ЄС), Сполучені Штати та інші держави. Очікувана вартість — понад 4,27 млн гривень.

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