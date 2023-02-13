В Дії можно выбрать лучшую военную марку 2022 года

Выбрать лучшую можно из 10 марок

В государственном приложении "Дія" стартовал опрос о лучшей военной марке за 2022 год. Проголосовать можно до 20 февраля.

Об этом в своем Telegram рассказал вице-премьер-министр – глава Минцифры Михаил Федоров.

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Известно, что выбрать лучшую марку можно из 10 вариантов:

Вільні. Незламні. Непереможні

Доброго вечора, ми з України!

Зброя Перемоги

Кримський міст на біс

Переможного Нового року!

Пес Патрон

Русскій воєнний корабль, іді...!

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія

Херсон — це Україна!

"Запускаем еще один опрос в "Дії" с Укрпочтой. В прошлом году вы уже выбирали дизайн военных марок. Теперь можете проголосовать за лучшую из них", — отметил Федоров.

Для участия в голосовании необходимо авторизироваться в приложении "Дія". Далее следует выбрать "Услуги" — "Опрос" и проголосовать за любимую марку от Укрпочты.

Отметим, что опрос продлится до 20 февраля.

Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку, посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через "Дію". По словам министра цифровой трансформации, ведомство не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки.

Сейчас Минцифра и Минобороны активно прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.