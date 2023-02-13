У Дії можна обрати найкращу воєнну марку 2022 року

У "Дії" запустили опитування щодо найкращої воєнної марки 2022 року
У державному застосунку "Дія" стартувало опитування щодо найкращої воєнної марки за 2022 рік. Проголосувати можна до 20 лютого.
Про це у своєму Telegram розповів віцепрем'єр-міністр – голова Мінцифри Михайло Федоров.
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Деталі
Відомо, що обрати найкращу марку можна з 10 варіантів:
- Вільні. Незламні. Непереможні
- Доброго вечора, ми з України!
- Зброя Перемоги
- Кримський міст на біс
- Переможного Нового року!
- Пес Патрон
- Русскій воєнний корабль, іді...!
- Слава Збройним Силам України!
- Українська Мрія
- Херсон — це Україна!
"Запускаємо ще одне опитування до "Дії" з Укрпоштою. Минулого року ви вже обирали дизайн військових марок. Тепер можете проголосувати за найкращу із них", — зазначив Федоров.
Для участі у голосуванні потрібно авторизуватися у застосунку "Дія". Далі варто обрати "Послуги" — "Опитування" та проголосувати за найулюбленішу марку від Укрпошти.
Зазначимо, що опитування триватиме до 20 лютого.
Відомо, що нещодавно Укрпошта запустила в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки — "Воїни світла. Воїни добра".
Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповідав, чи надсилатимуть українцям повістки через "Дію". За словами міністра цифрової трансформації, наразі відомство не планує запроваджувати у "Дії" сервіси, щоб відправляти повістки.
Зараз Мінцифра та Міноборони активно пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.