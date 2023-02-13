У Дії можна обрати найкращу воєнну марку 2022 року

Обрати найкращу можна з 10 марок

У державному застосунку "Дія" стартувало опитування щодо найкращої воєнної марки за 2022 рік. Проголосувати можна до 20 лютого.

Про це у своєму Telegram розповів віцепрем'єр-міністр – голова Мінцифри Михайло Федоров.

Деталі

Відомо, що обрати найкращу марку можна з 10 варіантів:

Вільні. Незламні. Непереможні

Доброго вечора, ми з України!

Зброя Перемоги

Кримський міст на біс

Переможного Нового року!

Пес Патрон

Русскій воєнний корабль, іді...!

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія

Херсон — це Україна!

"Запускаємо ще одне опитування до "Дії" з Укрпоштою. Минулого року ви вже обирали дизайн військових марок. Тепер можете проголосувати за найкращу із них", — зазначив Федоров.

Для участі у голосуванні потрібно авторизуватися у застосунку "Дія". Далі варто обрати "Послуги" — "Опитування" та проголосувати за найулюбленішу марку від Укрпошти.

Зазначимо, що опитування триватиме до 20 лютого.

Відомо, що нещодавно Укрпошта запустила в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповідав, чи надсилатимуть українцям повістки через "Дію". За словами міністра цифрової трансформації, наразі відомство не планує запроваджувати у "Дії" сервіси, щоб відправляти повістки.

Зараз Мінцифра та Міноборони активно пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.