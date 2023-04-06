В Украине появилась новая военная облигация "Ялта"

Новая военная облигация "Ялта"

В приложении "Дія" теперь можно купить еще одну военную облигацию — "Ялта".

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Ее можно приобрести без комиссии, налог с полученного дохода платить не нужно. Вкладчики получат гарантированную прибыль с выплатой 26 июня 2024 года.

Кроме "Ялты", в приложении есть еще шесть облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, большинство владельцев облигации "Энергодар" уже получили сумму вклада и процент.

Напомним, Укрпочта внедрила первую автоматическую линию по сортировке посылок в Украине. Она способствует увеличению скорости обработки мелких посылок с 400 в час до 8000.