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У “Дії” зʼявилася нова військова облігація “Ялта”

6 квітня 2023 04:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нова військова облігація “Ялта”
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У застосунку "Дія" відтепер можна купити ще одну військову облігацію — "Ялта".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України

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Її можна придбати без комісії, податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно. Вкладники отримають гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року.

Крім "Ялти", у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більшість власників облігації "Енергодар" уже отримали суму вкладу та відсоток.

Нагадаємо, Укрпошта впровадила першу автоматичну лінію щодо сортування посилок в Україні. Вона сприяє збільшенню швидкості обробки дрібних посилок з 400 на годину до 8000.

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