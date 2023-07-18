В Днепре запустили электронную систему резервирования мест на кладбищах

Кладбище в Украине. Фото: google

В Днепре в тестовом режиме заработала электронная система резервирования мест на кладбищах. На сайте городского совета сразу появилось несколько тысяч запросов на кладбищенскую бронь.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Читайте также:

Бронирование мест на кладбище в Днепре

Указывается, что воспользоваться услугой можно на сайте городского совета. Кроме того, подобная услуга будет доступна и в городских ЦНАПах.

"Уплаченные за бронирование средства будут идти в бюджет города, а заказчик будет получать официальную квитанцию", — говорится в сообщении.

Бронирование места на кладбище в Днепре. Фото: скриншот

Также Филатов ответил на самые распространенные вопросы. В частности, можно ли забронировать несколько мест, а затем их распродать.

"Нет, нельзя. Система действует как "одно свидетельство о смерти — одно место". И нет, другое от оплаченной фамилии, тоже не работает. За кого заплатили — того, извините, и похоронят. Позже мы планируем сделать, чтобы на одно свидетельство можно было зарезервировать два участка — например, если речь идет о пожилых супружеских парах", — пояснил мэр Днепра.

Как работает электронное резервирование мест

"Электронное резервирование мест на кладбищах работает по принципу покупки билетов на поезд или в кинотеатр. Если кто-то оплатил и в течение недели не принес свидетельство и не заказал погребение, место за ним не сохранится", — рассказал Филатов.

Он подчеркнул, что это вызвано тем, что нынешнее законодательство не позволяет продавать места на кладбищах вперед.

Напомним, в Днепре работники военкомата пытаются вручить повестки мужчинам на пляжах.