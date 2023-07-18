В Днепре запустили электронную систему резервирования мест на кладбищах
В Днепре в тестовом режиме заработала электронная система резервирования мест на кладбищах. На сайте городского совета сразу появилось несколько тысяч запросов на кладбищенскую бронь.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Бронирование мест на кладбище в Днепре
Указывается, что воспользоваться услугой можно на сайте городского совета. Кроме того, подобная услуга будет доступна и в городских ЦНАПах.
"Уплаченные за бронирование средства будут идти в бюджет города, а заказчик будет получать официальную квитанцию", — говорится в сообщении.
Также Филатов ответил на самые распространенные вопросы. В частности, можно ли забронировать несколько мест, а затем их распродать.
"Нет, нельзя. Система действует как "одно свидетельство о смерти — одно место". И нет, другое от оплаченной фамилии, тоже не работает. За кого заплатили — того, извините, и похоронят. Позже мы планируем сделать, чтобы на одно свидетельство можно было зарезервировать два участка — например, если речь идет о пожилых супружеских парах", — пояснил мэр Днепра.
Как работает электронное резервирование мест
"Электронное резервирование мест на кладбищах работает по принципу покупки билетов на поезд или в кинотеатр. Если кто-то оплатил и в течение недели не принес свидетельство и не заказал погребение, место за ним не сохранится", — рассказал Филатов.
Он подчеркнул, что это вызвано тем, что нынешнее законодательство не позволяет продавать места на кладбищах вперед.
Напомним, в Днепре работники военкомата пытаются вручить повестки мужчинам на пляжах.