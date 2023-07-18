У Дніпрі запустили електронну систему резервування місць на кладовищах

Кладовище в Україні. Фото: google

У Дніпрі в тестовому режимі запрацювала електронна система резервування місць на кладовищах. На сайті міської ради одразу з'явилось кілька тисяч одночасних запитів на цвинтарну бронь.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

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Бронювання місць на кладовищі в Дніпрі

Зазначається, що скористатися послугою можна на сайті міської ради. Окрім того, подібна послуга буде доступна і в міських ЦНАПах.

"Сплачені за бронювання кошти йтимуть до бюджету міста, а замовник отримуватиме офіційну квитанцію", — йдеться у повідомленні.

Бронювання місця на кладовищі у Дніпрі. Фото: скриншот

Також Філатов відповів на найпоширеніші запитання. Зокрема, чи можна забронювати декілька місць, а потім їх розпродати.

"Ні, не можна. Система діє як "одне свідоцтво про смерть — одне місце". І ні, інше від оплаченого прізвище, також не працює. За кого заплатили — того, вибачте, і поховають. Пізніше ми плануємо зробити, аби на одне свідоцтво можна було зарезервувати дві ділянки — наприклад, якщо йдеться про літні подружні пари", — пояснив мер Дніпра.

Як працює електронне резервування місць

"Електронне резервування місць на кладовищах працює за принципом купівлі квитків на поїзд чи у кінотеатр. Якщо хтось оплатив і протягом тижня не приніс свідоцтво та не замовив поховання, місце за ним не збережеться", — розповів Філатов.

Він наголосив, що це спричинене тим, що нинішнє законодавство не дозволяє продавати місця на цвинтарях наперед.

Нагадаємо, у Дніпрі працівники військкомату намагаються вручити повістки чоловікам на пляжах.