Во Франции издали учебник-самоучитель украинского языка по уникальной методе

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Французское издательство выпустило первый учебник-самоучитель украинского языка, созданный по уникальной методике.

Об этом говорится на странице Министерства культуры и информационной политики в Telegram.

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Ведущее французское издательство Pocket и Лионский университет инициировали издание уникального первого учебника-самоучителя украинского языка для французов в рамках известного языковедческого проекта Langue pour tous ("Язык для всех").

"Только что изданный учебник-самоучитель был составлен по инициативе и по методике издательства Pocket "tout de suite" — "изучение языка уже сейчас" , — отметили в министерстве.

Также министерстве подчеркнули, что учебник Ukrainien tout de suite предлагает читателям тексты об истории Украины, об украинских знаковых городах, украинской культуре, о выдающихся деятелях как прошлого — Владимире Великом, Анне Ярославне, Тарасе Шевченко, Лесе Украинке. Так и современности — о спортсменах Андрея Шевченко, братьях Кличко, о нынешнем Президенте Украины Владимире Зеленском и других украинских выдающихся личностях.

Напомним, во французском Авиньоне появился мурал, на котором президента Франции Эмманюэля Макрона изобразили как диктатора Гитлера. Автор рисунка - один из местных художников.