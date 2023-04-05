У Франції видали підручник-самовчитель української мови за унікальною методою

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Французьке видавництво випустило перший підручник-самовчитель української мови, створений за унікальною методикою.

Про це йдеться на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики у Telegram.

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Провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів у рамках відомого мовознавчого проєкту Langue pour tous ("Мова для всіх").

"Щойно виданий підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за методикою видавництва Pocket "tout de suite" — "вивчення мови вже зараз", — зазначили у міністерстві.

Також міністерстві підкреслили, що підручник Ukrainien tout de suite пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого — Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку. Так і сучасності — про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього Президента України Володимира Зеленського та інших українських видатних осіб.

Нагадаємо, у французькому Авіньйоні з'явився мурал, на якому президента Франції Емманюеля Макрона зобразили як диктатора Гітлера. Автором малюнку є один із місцевих митців.