В Генпрокуратуре рассказали, сколько украинских детей пострадало от действий российских окупантов

Дети войны

Агрессия российской федерации обернулась смертями более 450 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Погибшие украинские дети

По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 466 детей.

Ранения разной степени тяжести получили 943 несовершеннолетних украинца.

Так, 29 марта в городе Барвенково Харьковской области на мину наехал автомобиль. В результате взрыва погиб 16-летний парень, находившийся в машине.

Депортация несовершеннолетних

За время войны было депортировано в россию 19 528 несовершеннолетних украинцев.

Считаются пропавшими без вести 392 украинских ребенка.

К счастью, удалось вернуть 327, а найти 10879 юных украинцев.

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (446).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:

Харьковская область — 273;

Киевская — 127;

Херсонская — 94;

Запорожская — 88;

Николаевская — 85;

Черниговская — 68;

Луганская — 66;

Днепропетровская — 66.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что спецслужбы россии начали привлекать детей к фейковым минованиям в Украине.

Фото: UNICEF