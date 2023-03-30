В Генпрокуратуре рассказали, сколько украинских детей пострадало от действий российских окупантов
Агрессия российской федерации обернулась смертями более 450 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
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Погибшие украинские дети
По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 466 детей.
Ранения разной степени тяжести получили 943 несовершеннолетних украинца.
Так, 29 марта в городе Барвенково Харьковской области на мину наехал автомобиль. В результате взрыва погиб 16-летний парень, находившийся в машине.
Депортация несовершеннолетних
За время войны было депортировано в россию 19 528 несовершеннолетних украинцев.
Считаются пропавшими без вести 392 украинских ребенка.
К счастью, удалось вернуть 327, а найти 10879 юных украинцев.
В каких регионах украинские дети пострадали больше всего
Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (446).
Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:
- Харьковская область — 273;
- Киевская — 127;
- Херсонская — 94;
- Запорожская — 88;
- Николаевская — 85;
- Черниговская — 68;
- Луганская — 66;
- Днепропетровская — 66.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отметили в Офисе генпрокурора.
Напомним, что спецслужбы россии начали привлекать детей к фейковым минованиям в Украине.
Фото: UNICEF