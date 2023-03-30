У Генпрокуратурі розповіли, скільки українських дітей постраждало від дій російських окупантів
Агресія російської федерації обернулася смертями понад 450 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
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Загиблі українські діти
За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинула 466 дітей.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 943 неповнолітні українці.
Так, 29 березня у місті Барвінкове Харківської області на міну наїхав автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець, який перебував у машині.
Депортація неповнолітніх
За час війни було депортовано до росії 19 528 неповнолітніх українців.
Вважаються зниклими безвісти 392 українські дитини.
На щастя, вдалося повернути 327, а знайти 10 879 юних українців.
У яких регіонах українські діти постраждали найбільше
Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (446).
Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях півдня, сходу і півночі України:
- Харківська область — 273;
- Київська — 127;
- Херсонська — 94;
- Запорізька — 88;
- Миколаївська — 85;
- Чернігівська — 68;
- Луганська — 66;
- Дніпропетровська — 66.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — зазначили у Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, що спецслужби рф почали залучати дітей до фейкових мінувань в Україні.
Фото: UNICEF