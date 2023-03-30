Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Генпрокуратурі розповіли, скільки українських дітей постраждало від дій російських окупантів arrow

У Генпрокуратурі розповіли, скільки українських дітей постраждало від дій російських окупантів

30 березня 2023 09:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Діти війни
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Агресія російської федерації обернулася смертями понад 450 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Читайте також:

Загиблі українські діти

За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинула 466 дітей.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 943 неповнолітні українці.

Так, 29 березня у місті Барвінкове Харківської області на міну наїхав автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець, який перебував у машині.

Депортація неповнолітніх

За час війни було депортовано до росії 19 528 неповнолітніх українців.

Вважаються зниклими безвісти 392 українські дитини.

На щастя, вдалося повернути 327, а знайти 10 879 юних українців.

У яких регіонах українські діти постраждали найбільше

Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (446).

Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях півдня, сходу і півночі України:

  • Харківська область — 273;
  • Київська — 127;
  • Херсонська — 94;
  • Запорізька — 88;
  • Миколаївська — 85;
  • Чернігівська — 68;
  • Луганська — 66;
  • Дніпропетровська — 66.

Постраждалі від війни українські діти

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — зазначили у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що спецслужби рф почали залучати дітей до фейкових мінувань в Україні.

Фото: UNICEF

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:19 Польща спрощує видачу карти побиту українським біженцям: що потрібно знати

09:05 У Мінекономіки анонсували послаблення деяких валютних обмежень для бізнесу

09:00 У Мелітополі колаборанти почали переховуватися, а Балицький їздить містом у машині "швидкої"

08:53 Скільки робочих місць може знищити штучний інтелект: дослідники назвали вражаючі цифри

08:38 ЗСУ знищили майже 173 тисячі російських військових: Генштаб повідомив про свіжі втрати рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:37 Дешевий тариф на світло продовжили до травня: що буде далі

Новина з відео

08:25 "Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

08:21 В росії заарештували керівника одного із відділів Росгвардії: ISW пояснив, що відбувається у москві

08:08 У МВФ розповіли, коли розглянуть нову кредитну програму для України

08:06 Україна отримає від Японії новий пакет допомоги: що до нього увійде

Новина з відео

08:25 "Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

Новина з відео

06:15 Як зробити сирну каву: п'ять дивовижних рецептів і тонкощі приготування

Новина з відео

23:27 Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

Ексклюзив

22:22УПЦ МП виселяють із Лаври: реакція вірян, відео

Новина з відео

19:25 Окупанти скаржаться, що місцеві на захоплених територіях до них погано ставляться: перехоплення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:50Резніков розповів, що необхідно Україні для контрнаступу

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йдеться

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 09:18

У Мелітополі колаборанти почали переховуватися, а Балицький їздить містом у машині "швидкої"

None 30 Березень 09:11

ЗСУ знищили майже 173 тисячі російських військових: Генштаб повідомив про свіжі втрати рф

None 30 Березень 09:21

Генштаб розповів про найбільші успіхи Сил оборони на минулу добу

None 30 Березень 08:48

На півночі Криму окупанти зайнялися фільтрацією і допитами мирного населення, — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB