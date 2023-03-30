У Генпрокуратурі розповіли, скільки українських дітей постраждало від дій російських окупантів

Діти війни

Агресія російської федерації обернулася смертями понад 450 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Загиблі українські діти

За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинула 466 дітей.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 943 неповнолітні українці.

Так, 29 березня у місті Барвінкове Харківської області на міну наїхав автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець, який перебував у машині.

Депортація неповнолітніх

За час війни було депортовано до росії 19 528 неповнолітніх українців.

Вважаються зниклими безвісти 392 українські дитини.

На щастя, вдалося повернути 327, а знайти 10 879 юних українців.

У яких регіонах українські діти постраждали найбільше

Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (446).

Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях півдня, сходу і півночі України:

Харківська область — 273;

Київська — 127;

Херсонська — 94;

Запорізька — 88;

Миколаївська — 85;

Чернігівська — 68;

Луганська — 66;

Дніпропетровська — 66.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — зазначили у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що спецслужби рф почали залучати дітей до фейкових мінувань в Україні.

Фото: UNICEF