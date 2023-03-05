В ГУР прокомментировали награду скандальной блоггерше Ксюше Манекен

Блоггерша Ксюша Манекен

Главное управление разведки отреагировало на историю с блоггером Оксаной Волощук (Ксюша Манекен) и объяснило, что структура для выполнения задач может привлекать людей разных профессий.

Об этом рассказали в ГУР в комментарии УП.

Что сказали в ГУР

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют много публичных и непубличных людей, которые не афишируют свою деятельность. Военная разведка — особенно в воюющей стране — это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Ввиду особенностей определенных задач для их выполнения структура может привлекать разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками, к счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", — рассказали в ведомстве.

Что предшествовало

Третьего марта советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк устроил встречу с блоггерами по поводу их информационной деятельности в сети во время войны.

После мероприятия киевская блоггерша Ксюша Манекен решила похвастаться в сети своим отличием от ГУР, которое получила еще в прошлом году. И этот факт вызвал скандал в сети.

Что известно о блоггере

Оксана Волощук — уроженка Кременчуга. В одном из интервью она призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия.

Когда ей исполнилось 19 лет, в связи с финансовыми проблемами Ксюша, как она себя называет, начала заниматься деятельностью в сфере эскортных услуг. При этом она отмечала, что никогда не имела интимных отношений с мужчинами за деньги, а только "занималась сопровождением" состоятельных мужчин на светских мероприятиях и вечеринках.

Среди "клиентов" Ксюши были, в частности, арабские шейхи, и некоторое время она провела в Дубае (ОАЭ).

Через три года эксескортница открыла собственное брачное агентство, благодаря которому зарабатывала на жизнь. В то же время начала активно вести блог в Instagram, где сейчас за ее профилем следят 413 тысяч подписчиков.

Из опубликованных в ее Instagram фото поклонники блоггера в свое время заключили, что она находится в отношениях с украинским диджеем Тимуром Трушковским. Но вскоре их общие фото исчезли.

Фото, которые публикует 30-летняя Ксюша Манекен, носят преимущественно эротический характер, а общается в соцсети и на публике она исключительно на русском языке. Собственно, это и стало одним из упреков в ее адрес.

Напомним, недавно Подоляк прокомментировал скандал по поводу награждения блоггера Манекен, которой "одинаково, чей Крым".