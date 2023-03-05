У ГУР прокоментували відзнаку скандальній блогерці Ксюші Манекен

Блогерка Ксюша Манекен

Головне управління розвідки відреагувало на історію з блогеркою Оксаною Волощук (Ксюша Манекен) і пояснило, що структура до виконання завдань може залучати людей різних професій.

Про це розповіли в ГУР в коментарі УП.

Що сказали в ГУР

"Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність. Воєнна розвідка — особливо в країні, яка воює — це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги", — розповіли у відомстві.

Що передувало

Третього березня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк влаштував зустріч із блогерами щодо їхньої інформаційної діяльності в мережі під час війни.

Після заходу київська блогерка Ксюша Манекен вирішила похвалитися у мережі своєю відзнакою від ГУР, яку отримала ще торік. І цей факт спричинив скандал в мережі.

Що відомо про блогерку

Оксана Волощук — уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.

Коли їй виповнилося 19 років, у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю у сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках.

Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).

Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників.

З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли.

Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне, це й стало одним із закидів на її адресу.

Нагадаємо, нещодавно Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим".