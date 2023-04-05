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У евреев начинается празднование Песаха: впервые традиционный праздничный текст будет на украинском

5 апреля 2023 16:20
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Праздничный текст у евреев в этом году будет звучать на украинском
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Вечером 5 апреля у евреев начинается празднование Песаха. Праздник Освобождения, в честь выхода евреев из Египта, продлится почти неделю и закончится 13 апреля.

Об этом информирует пресс-служба JDC.

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Песах в Украине

Сегодня вечером, 5 апреля, украинские евреи начнут празднование одного из самых важных иудейских праздников — Песах. Главным символом праздника является маца (бездрожжевой хлеб), который едят за праздничным столом — Седером.

Песах

Для евреев в Украине Песах этого года станет особенным, ведь впервые в истории они смогут читать традиционный праздничный текст, Гагаду, на украинском языке. "Гагада Украины" — так называется писание, которое разработало одно из крупнейших еврейских гуманитарных агентств в мире "Джойнт".

Песах

Автор Гагады, которую посвятили Украине, — израильская педагог Дана Пулвер, детство которой прошло в Киеве. Она рассказывает, что на эту идею ее вдохновило разнообразие и богатство украинского языка, который изучала в школе. По словам автора, этот текст должен дарить украинцам надежду на победу и добро.

"Другая уникальная черта этой Гагады  ее диалог с современной украинской реальностью. Мы попросили людей со всей страны присылать нам свои фотографии и краткие рассказы о надежде, независимости, победе весны и света. Поэтому она и называется "Гагадой Украины", — отметила Дана Пулвер.

Песах

В течение месяца над Гагадой работала команда талантливых людей: Лиза Скорик и Виктория Туржанская работали над текстами, Сузанна Круглова оформляла иллюстрации, графический дизайн разрабатывала Элла Перри, а Джойнт поддержал идею финансово.

Но главная изюминка украинской Гагады — в ее иллюстрациях, сделанных в стиле известной украинской художницы Марии Приймаченко. Так, на страницах книги можно увидеть евреев в вышиванках и кипах, которые едят мацу или казаков, которые празднуют Песах.

Напомним, что в Украине в этом году отмечают Пасху 16 апреля. На праздники родным можно будет добраться дополнительными поездами от Укрзализныци. Новые поезда будут курсировать по маршрутам до 17 апреля.

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