У євреїв починається святкування Песаха: вперше традиційний святковий текст буде українською

Святковий текст у євреїв цього року звучатиме українською

Ввечері 5 квітня у євреїв починається святкування Песаха. Свято Визволення, на честь виходу євреїв з Єгипту, триватиме майже тиждень і закінчиться 13 квітня.

Про це інформує пресслужба JDC.

Читайте також:

Свято Песах в Україні

Сьогодні ввечері, 5 квітня, українські євреї розпочнуть святкування одного з найважливіших іудейських свят — Песаху. Головним символом свята є маца (бездріжджовий хліб), який їдять за святковим столом — Седером.

Для євреїв в Україні цьогорічний Песах стане особливим, адже вперше в історії вони зможуть читати традиційний святковий текст, Гаґаду, українською мовою. "Гаґада України" — так називається писання, яке розробило одне з найбільших єврейських гуманітарних агентств у світі "Джойнт".

Авторка Гаґоди, яку присвятили Україні, — ізраїльська освітянка Дана Пулвер, дитинство якої пройшло у Києві. Вона розповідає, що на цю їдею її надихнуло розмаїття та багатство української мови, яку вивчала у школі. За словами авторки, цей текст має дарувати українцям надію на перемогу та добро.

"Інша унікальна риса цієї Гаґади — її діалог з сучасною українською реальністю. Ми попросили людей з усієї країни надсилати нам свої фотографії та короткі розповіді про надію, незалежність, перемогу весни і світла. Тому вона й називається “Гаґадою України", — зазначила Дана Пулвер.

Протягом місяця над Гаґадою працювала команда талановитих людей: Ліза Скорик і Вікторія Туржанська працювали над текстами, Сузанна Круглова оформлювала ілюстрації, графічний дизайн розробляла Елла Пері, а "Джойнт" підтримав ідею фінансово.

Та головна "родзинка" української Гаґади — в її ілюстраціях, які зроблені у стилі відомої української художниці Марії Приймаченко. Так, на сторінках книги можна побачити євреїв у вишиванках і кіпах, які їдять мацу або козаків, які святкують Песах.

Нагадаємо, що в Україні цього року святкують Великдень 16 квітня. На свята до рідних можна буде дістатись додатковими потягами від Укрзалізниці. Нові потяги будуть курсувати на маршрутах до 17 квітня.