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В Хмельницком опровергли фейки российской пропаганды о химическом загрязнении

15 мая 2023 22:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницком опровергли фейки российской пропаганды о химическом загрязнении
Табличка, предупреждающая о радиационной опасности. Фото: loda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственное учреждение "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" осуществляет ежедневный мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды. Специалисты провели исследование после российской атаки 13 мая и опровергли информацию пропаганды РФ о химическом загрязнении.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

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Результаты исследования

После российского обстрела, который произошел 13 мая, специалисты провели исследование по содержанию вредных веществ в воздухе, проверку качества воды, почвы и радиационного фона.

"В результате проведенных лабораторных исследований выявлено, что содержание вредных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон не превышает допустимые значения", — говорится в сообщении.

Анализ качества воды, почвы и радиационного фона находится в пределах допустимых показателей.

В Хмельницкой ОВА подчеркнули, что угрозы для жизни людей нет.

Напомним, российские оккупанты активно распространяют фейковую информацию о якобы утечке вредных химических веществ в Хмельницком. Городские власти уже отреагировали на это.

Также мы писали, что 13 мая россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Добавим, в Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки российских оккупантов. Известно о 30 людях, которые получили ранения.

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