У Хмельницькому заперечили фейки російської пропаганди про хімічне забруднення

Табличка, яка попереджає про радіаційну небезпеку. Фото: loda.gov.ua

Державна установа "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" здійснює щоденний моніторинг показників радіаційного фону та якості питної води. Фахівці провели дослідження й після російської атаки 13 травня та спростували інформацію пропаганди РФ про хімічне забруднення.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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Результати дослідження

Після російського обстрілу, який стався 13 травня, фахівці провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, ґрунту та радіаційного фону.

"У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень", — йдеться у повідомленні.

Аналіз якості води, ґрунту та радіаційного фону у місті перебуває в межах допустимих показників.

У Хмельницькій ОВА наголосили, що загрози для життя людей немає.

Нагадаємо, російські окупанти активно поширюють фейкову інформацію про нібито витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому. Міська влада вже відреагувала на це.

Також ми писали, що 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Додамо, у Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку російських окупантів. Відомо про 30 людей, які отримали поранення.