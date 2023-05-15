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У Хмельницькому заперечили фейки російської пропаганди про хімічне забруднення

15 травня 2023 22:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькому заперечили фейки російської пропаганди про хімічне забруднення
Табличка, яка попереджає про радіаційну небезпеку. Фото: loda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державна установа "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" здійснює щоденний моніторинг показників радіаційного фону та якості питної води. Фахівці провели дослідження й після російської атаки 13 травня та спростували інформацію пропаганди РФ про хімічне забруднення.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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Результати дослідження

Після російського обстрілу, який стався 13 травня, фахівці провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, ґрунту та радіаційного фону.

"У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень", — йдеться у повідомленні.

Аналіз якості води, ґрунту та радіаційного фону у місті перебуває в межах допустимих показників. 

У Хмельницькій ОВА наголосили, що загрози для життя людей немає.

Нагадаємо, російські окупанти активно поширюють фейкову інформацію про нібито витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому. Міська влада вже відреагувала на це.

Також ми писали, що 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Додамо, у Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку російських окупантів. Відомо про 30 людей, які отримали поранення.

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