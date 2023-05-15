У Хмельницькому заперечили фейки російської пропаганди про хімічне забруднення
Державна установа "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" здійснює щоденний моніторинг показників радіаційного фону та якості питної води. Фахівці провели дослідження й після російської атаки 13 травня та спростували інформацію пропаганди РФ про хімічне забруднення.
Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
Результати дослідження
Після російського обстрілу, який стався 13 травня, фахівці провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, ґрунту та радіаційного фону.
"У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень", — йдеться у повідомленні.
Аналіз якості води, ґрунту та радіаційного фону у місті перебуває в межах допустимих показників.
У Хмельницькій ОВА наголосили, що загрози для життя людей немає.
Нагадаємо, російські окупанти активно поширюють фейкову інформацію про нібито витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому. Міська влада вже відреагувала на це.
Також ми писали, що 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.
Додамо, у Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку російських окупантів. Відомо про 30 людей, які отримали поранення.