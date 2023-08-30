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В Киеве мужчина хотел покончить с собой, прыгнув с крыши дома

30 августа 2023 09:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве мужчина хотел покончить с собой, прыгнув с крыши дома
Человек на крыше дома. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице правоохранителям удалось спасти мужчину от рокового шага. Киевлянин планировал покончить с собой, прыгнув с крыши многоэтажки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Детали дела

На "горячую" линию 112 поступило сообщение от обеспокоенного мужчины о том, что его товарищ хочет совершить самоубийство.

Мужчина попросил проверить эту информацию, ведь сам не может приехать к другу, потому что находится в другом городе.

Два инспектора, Виталий Лихач и Юрий Нестеренко, отправились по указанному адресу.

Мужчину спасли

Полицейские поднялись на крышу дома и нашли там мужчину в подавленном состоянии.

"К счастью, стражам порядка удалось успокоить гражданина, подобрать необходимые слова и убедить его не делать непоправимого", — говорят в полиции.

Правоохранители отвели мужчину домой и передали врачам.

 

Напомним, ранее мы писали, что в столице стражи порядка составили административный протокол на мужчину, который под хмельком перевозил ребенка на переднем сиденье. Он также ехал с выключенным ближним светом фар в темное время суток.

Добавим, в Киеве мужчина переоделся в форму известного супергероя Бэтмена и чуть не утонул, когда пытался добраться до другого берега Днепра. К счастью, его спасли сотрудники речной полиции.

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